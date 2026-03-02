Altın fiyatlarında sert yükseliş! Piyasalarda 'İran-İsrail' depremi: İşte herkesin dört gözle beklediği rakamlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırının 3. gününe girilirken, piyasalarda da beklenen gün geldi. Herkesin gözü kulağı haftanın ilk işlem gününe çevrilirken, Orta Doğu'daki savaş piyasaları derinden sarstı. Gram altın Kapalı Çarşı'da 8140 TL'yi buldu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Mart 2026 altın fiyatları...
Gram altın fiyatı
Alış: 7.580,71
Satış: 7.581,77
ÇEYREK ALTIN
Alış: 12.873,00
Satış: 13.280,00
ONS ALTIN
Alış 5.362,28 Dolar
Satış: 5.363,42 Dolar
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 51.327,00 TL
Satış: 52.828,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 25.367,00
Satış: 26.162,00
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 7.138,57
Satış: 7.423,39