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 | Berrak Arıcan

Rusya'da tren ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da Kem-Yaroslavl seferini gerçekleştiren bir yolcu otobüsü ile yük treniyle çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 10:55

Rusya'nın Leningrad bölgesinde bir ile çarpıştı. Yere saatle 06.11'de Lodeynopolsky bölgesindeki Lodeynoye Pole ve Olonets tren istasyonları arasındaki bir hemzemin geçitte meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 16 kişi de yaralandı.

Rusya'da tren ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

ŞOFÖR UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Oktyabrskaya Tren Yolları tarafından yapılan açıklamada, 'nın Kem şehrinden Moskova'nın 250 kilometre doğusundaki Yaroslavl şehrine giden ve 37 kişiyi taşıyan otobüsün, yaklaşan trenin yoluna çıkarak kazaya neden olduğu belirtildi.

Rusya'da tren ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Açıklamada, tren yolundaki uyarı sinyallerinin çalıştığı ancak otobüs şoförünün uyarılara aldırış etmediği ve trenin önüne çıktığı, tren sürücüsünün ise otobüsü fark ederek acil durum frenlerini kullandığı ancak iki araç arasındaki mesafenin çok kısa olması nedeniyle trenin duramadığı aktarıldı.

Rusya'da tren ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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ETİKETLER
#ölüm
#yaralanma
#yolcu otobüsü
#tren kazası
#Rusya
#Yük Treni
#Hemzemin Geçit
#Dünya
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