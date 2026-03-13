Ayşegül Eraslan estetiksiz hali! Evinde ölü bulunmuştu

Sabah saatlerinde magazin gündemine bomba gibi düşen Ayşegül Eraslan’ın ölümü sonrası neden öldüğü merak edilerek araştırılırken, estetiksiz hali ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kısa sürede gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar…

AYŞEGÜL ERASLAN ESTETİKSİZ HALİ!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş kitlelerce duyuran Ayşegül Eraslan, magazin gündemine bomba gibi düştü. Yarışma ile tanınırlık kazanan Ayşegül Eraslan, daha sonra sosyal medya üzerinden fenomenlik yapmaya devam ediyordu.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın yayınladığı bir paylaşım gündem oldu. Ayşegül Eraslan’ın paylaşımı sonrası yakınları ondan haber alamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekip Ayşegül Ersaslan’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası Ayşegül Eraslan’ın estetiksiz halleri gündem oldu. Kamuoyunda Eraslan’ın yarışma öncesi halleri şimdilerde dikkat çekti. İşte Benim Stilim yarışmasıyla kendine yeni bir tarz oluşturan Ayşegül Eraslan, yıllar içinde değiştirdiği saçı ve giyimiyle sosyal medyada yakından takip ediliyordu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

İşte Benim Stilim yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Ayşegül Eraslan, yarışma sonrası sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ediyordu. Sosyal medyada da fenomenlik yapan Ayşegül Eraslan, geçtiğimiz saatlerde evinde ölü bulundu.

Sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çeken Ayşegül Eraslan, ailesinden yakınlarının ona ulaşamaması sonucu ekiplerin evine gitmesiyle cansız bedenine ulaşması gündeme bomba gibi düştü.

Kendi sosyal medya hesabından “Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.” Sözlerinin ardından bıraktığı kanlı not kâğıdı da gündem oldu.

Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemeler sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Ayşegül Eraslan evinde ölü bulunmuştu. Yaptığı paylaşımlarla sevenlerini endişelendiren Ayşegül Eraslan bir diğer paylaşımında “Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok.” yazılı notu paylaştığı görüldü.