İşte Benim Stilim yarışmacısında dikkat çeken isimlerden biri olan Ayşegül Eraslan vefatıyla sevenlerini hüzne boğdu. Yarışmada iddialı kombinleriyle jüri üyelerinin de dikkatini çeken Eraslan’ın hayatı merak konusu oldu.



İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada sergilediği stil ve özgüveniyle öne çıkan Ayşegül Eraslan özellikle ilk bölümlerde yaptığı kombinlerle çok konuşulmuştu. Marilyn Monroe temalı kombini ile jüri karşısına çıkan yarışmacı, farklı tarzı ve iddialı duruşuyla dikkat çekmişti. Peki, İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan kimdir? Ayşegül Eraslan kaç yaşındaydı neden öldü?



AYŞEGÜL ERASLAN KAÇ YAŞINDA?

Ayşegül Eraslan, moda tasarımı alanında kariyer yapan ve 2025 yılında TV8’de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak geniş kitleler tarafından tanınan bir moda tasarımcısıdır. 27 yaşında olduğu bilinen Eraslan, yarışmanın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer almıştı.



İstanbul doğumlu olan Ayşegül Eraslan, moda dünyasında çeşitli projelerde yer aldı. Özellikle İstanbul Fashion Week gibi önemli moda etkinliklerinde baş tasarımcı olarak görev alarak defilelerde açılış tasarımlarına imza attı. Kendi moda markası altında üretim yapan Eraslan, tasarımlarını ve stilini sosyal medya üzerinden de takipçileriyle paylaşmıştı.

AYŞEGÜL ERASLAN SOSYAL MEDYADA DA AKTİFTİ

Moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan, sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyordu. Instagram’da @aysegulleraslan kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Eraslan, hem günlük tarzını hem de tasarımlarını takipçileriyle buluşturuyordu.



“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla televizyon dünyasına adım atan Ayşegül Eraslan, yarışmadaki performansı ve iddialı tarzıyla moda severlerin dikkatini çekmeye devam ediyordu.



AYŞEGÜL ERASLAN NEDEN ÖLDÜ?

Ayşegül Eraslan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kafalarda soru işareti bırakmıştı. Şüpheli bir şekilde ölen Eraslan paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı."

Polis olay yerinde detaylı incelemeler yaptı. Konuyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken Eraslan'ın yakın çevresinin de ifadesine başvurulacağı belirtildi. Diğer yandan kanlı not ise intihar şüphelerini artırdı.



