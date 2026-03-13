Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan kimdir? Ayşegül Eraslan kaç yaşındaydı neden öldü?

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan vefat haberiyle sevenlerini hüzne boğdu. Yarışmanın 2025 sezonunda öne çıkan isimlerden biri olan Ayşegül Eraslan cesur tarzı ve iddialı kombinleriyle jüri üyelerinin dikkatini çekmişti. Peki Ayşegül Eraslan kaç yaşındaydı neden öldü?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan kimdir? Ayşegül Eraslan kaç yaşındaydı neden öldü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 08:40

İşte Benim Stilim yarışmacısında dikkat çeken isimlerden biri olan Ayşegül Eraslan vefatıyla sevenlerini hüzne boğdu. Yarışmada iddialı kombinleriyle jüri üyelerinin de dikkatini çeken Eraslan’ın hayatı merak konusu oldu.

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada sergilediği stil ve özgüveniyle öne çıkan Ayşegül Eraslan özellikle ilk bölümlerde yaptığı kombinlerle çok konuşulmuştu. Marilyn Monroe temalı kombini ile jüri karşısına çıkan yarışmacı, farklı tarzı ve iddialı duruşuyla dikkat çekmişti. Peki, İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan kimdir? Ayşegül Eraslan kaç yaşındaydı neden öldü?

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan kimdir? Ayşegül Eraslan kaç yaşındaydı neden öldü?


AYŞEGÜL ERASLAN KAÇ YAŞINDA?

Ayşegül Eraslan, moda tasarımı alanında kariyer yapan ve 2025 yılında TV8’de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak geniş kitleler tarafından tanınan bir moda tasarımcısıdır. 27 yaşında olduğu bilinen Eraslan, yarışmanın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer almıştı.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan kimdir? Ayşegül Eraslan kaç yaşındaydı neden öldü?


İstanbul doğumlu olan Ayşegül Eraslan, moda dünyasında çeşitli projelerde yer aldı. Özellikle İstanbul Fashion Week gibi önemli moda etkinliklerinde baş tasarımcı olarak görev alarak defilelerde açılış tasarımlarına imza attı. Kendi moda markası altında üretim yapan Eraslan, tasarımlarını ve stilini sosyal medya üzerinden de takipçileriyle paylaşmıştı.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan kimdir? Ayşegül Eraslan kaç yaşındaydı neden öldü?

AYŞEGÜL ERASLAN SOSYAL MEDYADA DA AKTİFTİ

Moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan, sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyordu. Instagram’da @aysegulleraslan kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Eraslan, hem günlük tarzını hem de tasarımlarını takipçileriyle buluşturuyordu.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan kimdir? Ayşegül Eraslan kaç yaşındaydı neden öldü?

“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla televizyon dünyasına adım atan Ayşegül Eraslan, yarışmadaki performansı ve iddialı tarzıyla moda severlerin dikkatini çekmeye devam ediyordu.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan kimdir? Ayşegül Eraslan kaç yaşındaydı neden öldü?


AYŞEGÜL ERASLAN NEDEN ÖLDÜ?

Ayşegül Eraslan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kafalarda soru işareti bırakmıştı. Şüpheli bir şekilde ölen Eraslan paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı."

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan kimdir? Ayşegül Eraslan kaç yaşındaydı neden öldü?

Polis olay yerinde detaylı incelemeler yaptı. Konuyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken Eraslan'ın yakın çevresinin de ifadesine başvurulacağı belirtildi. Diğer yandan kanlı not ise intihar şüphelerini artırdı.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti
ETİKETLER
#Şüpheli Ölüm
#İşte Benim Stilim
#Marilyn Monroe
#Moda Tasarımcısı
#Ayşegül Eraslan
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.