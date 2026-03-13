Menü Kapat
3. Sayfa
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan evinde ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Eraslan'ın sosyal medyada yaptığı son paylaşımlar dikkat çekti.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
13.03.2026
08:04
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
08:07

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Ayşegül Eraslan'ın evinde ölü olarak bulunduğu öne sürüldü. Yarışmanın ardından sosyal medya fenomenliği yapan Eraslan'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine genç kadının evine gelen polis ekipleri kapının açılmasıyla Eraslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar ise dikkat çekti. Instagram hikayesinde paylaştığı mesaj ve kanlı bir not fotoğrafı takiplerini kahretti.

HABERİN ÖZETİ

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan'ın evinde ölü bulunduğu ve sosyal medyadaki son paylaşımlarının dikkat çektiği öne sürüldü.
Ayşegül Eraslan'ın evinde ölü bulunduğu iddia edildi.
Yarışma sonrası sosyal medya fenomenliği yapan Eraslan'dan haber alınamaması üzerine yakınları polise bildirdi.
Polis ekipleri eve geldiğinde Eraslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar arasında, 'Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.' şeklinde bir mesaj ve kanlı bir not fotoğrafı yer aldı.
Bu paylaşımların intihar iddialarını güçlendirdiği belirtildi.
Eraslan'ın yakın çevresinin de ifadesine başvurulacağı ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

"TEK BİLDİĞİM ÇOK İYİ BİR İNSANDIM"

Eraslan, mesajında, "Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." ifadelerini kullanmıştı. Bu mesajın ardından paylaştığı kanlı not fotoğrafı ise, intihar iddialarını güçlendirdi.

Eraslan'ın yakın çevresinin de ifadesine başvurulacağı belirtildi.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti
