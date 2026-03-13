İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Kategoriler
İstanbul
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Ayşegül Eraslan'ın evinde ölü olarak bulunduğu öne sürüldü. Yarışmanın ardından sosyal medya fenomenliği yapan Eraslan'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine genç kadının evine gelen polis ekipleri kapının açılmasıyla Eraslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar ise dikkat çekti. Instagram hikayesinde paylaştığı mesaj ve kanlı bir not fotoğrafı takiplerini kahretti.
Eraslan, mesajında, "Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." ifadelerini kullanmıştı. Bu mesajın ardından paylaştığı kanlı not fotoğrafı ise, intihar iddialarını güçlendirdi.
Eraslan'ın yakın çevresinin de ifadesine başvurulacağı belirtildi.