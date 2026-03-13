İki otomobil çarpıştı: Palmiyeye çarparak kendini durdurdu!

Kategoriler
Antalya'nın Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde iki araç çarpıştı! İ.Ö. idaresindeki otomobile, karşı yönden gelerek ara sokağa dönmek isteyen H.K. yönetimindeki otomobilin aniden yola çıkması sonucu yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İ.Ö. idaresindeki otomobil yaklaşık 50 metre ileride bulunan palmiyeye çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen araçtan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Araç sürücüsünün burnunun bile kanamaması kazanın ucuz atlatıldığını gösterdi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.