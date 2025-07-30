Direksiyon hakimiyetini kaybetti, palmiyeye çarptı

İstanbul
Antalya’nın Sorgun Mahallesi Titreyengöl caddesi üzerinde akşam saatlerine doğru bir trafik kazası yaşandı. Sorgun Bulvarı yönüne doğru istikamet eden Rukiye Ç. idaresindeki hafif ticari araç Sorgun Mezarlığı'nı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Rukiye Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.