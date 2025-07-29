Direksiyon başında kalp krizi geçirdi!

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı olan Milli Egemenlik Mahallesi Kavaklı Mezarlığı karşısında trafik kazası meydana geldi. Trafikte otomobiliyle seyrederken kalp krizi geçirerek rahatsızlanan Ömer Akdemir, direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı kontrolden çıktı ve yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akdemir olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANE DÖNÜŞÜ KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Ömer Akdemir'in Manavgat'taki bir banka şubesinden emekli olduğu, daha önce 4 kez kalp krizi geçirdiği ve by-pass ameliyatı olduğu öğrenildi. Kaza öncesinde eşiyle birlikte hastaneye rutin kontrole gittiği, dönüş yolunda yeniden fenalaşarak aracının kontrolünü kaybettiği ve kaza yaptığı belirlendi. Ömer Akdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı ve yara almadan kurtulduğu tespit edildi. Akdemir'in cenazesi, olay yeri incelemesi ve savcılık işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.