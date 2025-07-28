Bariyere çapan motosiklet sürücü feci şekilde can verdi

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde Körfez ilçesi İzmit istikametinde sabah saatlerinde bir motosiklet kazası meydana geldi. Hızla seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü bariyerlerin altına sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası birçok sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Bariyerin altından çıkarılan cenaze, Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sürücünün, 21 yaşındaki Kerem Birinci olduğu öğrenildi. Birinci'nin İzmit'te ikamet ettiği, İstanbul'dan kente döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.