Virajı alamayan kamyon faciası: Karşı şeride geçip 2 otomobille çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Güzelbağ Mahallesi Alanya-Gündoğmuş karayolu 15. kilometresinde meydana gelen kazada 61 yaşındaki Muzaffer Ş. idaresindeki toprak yüklü kamyon, Güzelbağ istikametinden Konaklı istikametine yolculuk ederken virajı alamayıp karşı istikametten gelen Ömer Demir idaresindeki ve Ramazan İ. idaresindeki otomobillere çarptı.

Feci kazada otomobil sürücüsü Ömer Demir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü Ramazan İ., yolcu Canan İ. ve kamyon sürücüsü Muzaffer Ş. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.