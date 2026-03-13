Menü Kapat
Hatay depreminde kolunu kaybetti, 4 gün enkazda kaldı! Tek koluyla resim çizmeye başladı

Hatay depreminde kolunu kaybetti, 4 gün enkazda kaldı! Tek koluyla resim çizmeye başladı

'da depremde yaşadığı evi yıkılan ve enkazda 4. günde AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Selva Zan, sol kolunu kaybetse de yaşama olan sevgisini ve devlete olan inancını kaybetmedi. Kurası çekilen yeni yuvasının anahtarı 2 gün önce teslim alan Zan’ın, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yla sohbeti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlete teşekkür ederek gözyaşı içerisinde kaldığı anlar duygulandırdı.

Hatay depreminde kolunu kaybetti, 4 gün enkazda kaldı! Tek koluyla resim çizmeye başladı

HAYATA YENİDEN TUTUNUYORLAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da kent ihya ve inşa süreciyle yeniden inşa edilirken, vatandaşlar sosyal aktivitelerle hayata yeniden tutunduruluyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte depremi yaşayan vatandaşlara umut olan ve Hatay Valiliği koordinasyonunda bir çok kurumun işbirliğiyle kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’ni ziyaret etti ve merkezden faydalanan vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Masatlı; depreme Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde yakalanan ve sol kolunu kaybeden Selva Zan’ın yaptığı resim çalışmalarını inceledi. Vali Masatlı’nın çalışmalarını incelediği esnada duygusal anlar yaşayan Zan, 2 gün önce Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde anahtarını teslim olduğu konutu için devlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan teşekkürüyle duygusal anlar yaşadı. Merkezle yeniden yaşama tutunan ve Yüksek Teknolojili Protez Ortez Üretim ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde protez kolu yapılan kadının teşekkür ettiği anlarda göz yaşı dökmesi Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı’yı duygulandırdı.

Hatay depreminde kolunu kaybetti, 4 gün enkazda kaldı! Tek koluyla resim çizmeye başladı

"RABBİM SANKİ MELEKLERİNİ GÖNDERDİ"

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde bulunan ve Yüksek Teknolojili Protez Ortez Üretim ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde ücretsiz bir şekilde protez kolunun yapıldığını söyleyen Zan, "Depremi Antakya’da Odabaşı Mahallesi’nde yaşadım. Rabbim bir daha yaşatmasın, 4 gün enkazda kaldım. Devletim olmasa ben şu anda yaşamıyordum, rabbim devletimize güç ve kuvvet versin. Beni enkazdan AFAD ve sağlık ekipleri kurtardı, enkaz altında ne açtım ne de susuzdum. Rabbim sanki meleklerini gönderdi. Sol kolumu enkaz altında kaybettim, çok şükür iyiyim. Bütün Antakya yok olduk, devletimizden Rabbim razı olsun yeniden binalarımızı inşa etti. Yeniden doğduk adeta, Cumhurbaşkanımızdan ve valimizden Rabbim razı olsun. 2 gün önce evim belirlendi, o gece sabaha kadar yatamadım ve Cumhurbaşkanımız ile devletimize dua ettim. Rabbim devletimize güç, kuvvet versin ve ellerinden öpüyorum. Evim için devletimize güvenmiştim. Çamurda, çadırda ve konteynerde her yerde ben yaşarım, devletim yanımda. Bu gün bu şeyler değişecek diye umut ediyordum, değişti. 2 gün önce de evimin çıkması çok güzel oldu. Gittim evimi gezdim, şükürler olsun çok güzel bir ev. Depremden sonra devletimiz bizi yedirdi, içirdi ve sıcacık yatacak yer verdi. Bunları biz unutamayız. Sosyal Girişimcilik Merkezi’ne 3 aydır geliyorum. Burada resim kursu ve kuaförlük kursuna geliyorum, herhangi bir ücret yok ve kolum için protez yapılıyor, hiçbir ücret ödemeyeceğim" dedi.

