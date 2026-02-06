Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı: 'Tarif edilecek gibi değil'

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin bugün yıldönümü. Yaşanan felakette yakınlarını kaybedenler mezarlıklara akın etti. Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamasıyla gündem olan Mesut Hançer de mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı. Hançer'in sözleri yürekleri dağladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı: 'Tarif edilecek gibi değil'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 08:36
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 08:46

"Asrın Felaketi"nin üzerinden tam 3 yıl geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem 11 kenti ağır şekilde etkiledi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ'da yıkımlara neden olan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin yıldönümünde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu. Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı: 'Tarif edilecek gibi değil'

"HİÇ TARİF EDİLECEK GİBİ DEĞİL"

Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı: 'Tarif edilecek gibi değil'

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Mesut Hançer'in sözleri yürek yaktı: 'Tarif edilecek gibi değil'

Hançer, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.

Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
15 Temmuz'a katılan darbeci subay yakalandı
Altın fiyatlarında rekor sonrası düşüş! İşte gram altının yeni fiyatı
Asrın felaketinin 3. yıl dönümü! 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.