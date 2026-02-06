Asrın felaketinin 3. yıl dönümü! 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Türkiye, üç yıl önce 6 Şubat sabahına faciayla uyandı. Saatler 04.17’yi gösterdiğinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem, uykudaki hayatları paramparça etti. Henüz yaralar sarılamamışken, saat 13.24’te Elbistan’da meydana gelen 7,6’lık ikinci büyük sarsıntı, var olan umutları da ayakta kalan binalarla birlikte bir kez daha yerle bir etti.

HAFIZALARA KAZINAN ACI: 6 ŞUBAT 2023

Yaklaşık 120 bin kilometre karelik dev bir coğrafyada, 14 milyon vatandaş bu felaketi doğrudan yaşadı. 11 ilde, 124 ilçede, 6 bin 929 köy ve mahallede evler yıkıldı, şehirler sessizliğe gömüldü; soğuk kış şartlarında enkazların altından yükselen yardım çığlıkları Türkiye’nin hafızasına kazındı.

Felaketin ardından 7 günlük milli yas ilan edilirken, OHAL süreciyle birlikte devletin tüm imkanları seferber edildi. Günlerce süren arama-kurtarma çalışmalarında zamanla yarışıldı, umut ile çaresizlik aynı enkaz başında yan yana durdu.

“Asrın felaketi” olarak anılan depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Geride yarım kalan hayatlar, boş kalan evler ve hafızalardan silinmeyecek bir acı kaldı. 6 Şubat 2023 tarihi yalnızca bir felaketin değil; derin bir toplumsal travmanın ve dayanışmanın da adı oldu.

11 İLDE SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Felaketin 3. yıl dönümünde depremden etkilenen 11 ilde anma törenleri düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen "sessiz yürüyüş"e katıldı. Bakan Yerlikaya, Vali Osman Varol, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen üç yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar kol kola girerek yürüdü.

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, onlarca dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu. Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, saat kulesine karanfil bırakıldı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE ANMA TÖRENİ

6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, afette hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Kaymakamlık tarafından hazırlanan deprem konulu sinevizyon gösterimi sırasında katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Daha sonra CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Pazarcık Kaymakamı Hulusi Teke, Belediye Başkanı Haydar İkizer'in de aralarında bulunduğu katılımcılar, 6 Şubat 2023'teki ilk sarsıntıda saatler 04.17'yi gösterirken sabit kalan Pazarcık Saat Kulesi'ne yürüdü.

İlçede hayatını kaybedenler için saat kulesinin önüne karanfil bırakan gruba ikramlarda bulunuldu. Anma programı, depremde yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

MALATYA'DA DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN KARANFİL BIRAKILDI

Malatya'da da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

Tevfik Temelli Caddesi'ndeki Sümerpark girişinde toplanan vatandaşlar, meşale yakarak saygı duruşunda bulundu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, programdaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Ağbaba, deprem gerçeğini gerekli dersler çıkarılana kadar unutturmayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından hayatını kaybedenler için temsili alana karanfil bırakıldı.

ADIYAMAN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı. Kalabalık, daha sonra ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de ellerindeki karanfilleri Saat Kulesi'ne bıraktı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 6 bloktan 4'ünün yıkıldığı ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde anma programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve vatandaşlar site önünde yapılan anma programına katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, okunan selanın ardından dualar edildi. Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

HATAY

Felakette en büyük hasarı gören kentlerin başında gelen Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için afetin üçüncü yıl dönümünde "sessiz yürüyüş" yapıldı.

Valilik koordinesinde organize edilen anma programı Atatürk Caddesi'nde başladı.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatayspor Başkanı Ethem Çakır ve teknik direktörü Bekir İrtegün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar bir araya geldi.

Kalabalık grup, "sessiz yürüyüş" adı altında Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunan katılımcılar, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saat 04.17'de anma programı yapıldı. Kaymakamlık koordinesindeki programa katılanlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Programda, 3 semavi dinin temsilcileri yan yana dua etti. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, anmaya katılanlara çorba ikramında bulundu.