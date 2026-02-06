15 Temmuz'a katılan darbeci subay yakalandı

Kategoriler
Kayseri İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen ihraç subay E.K.'nın (37) adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.
E.K., düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.