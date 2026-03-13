İslam Memiş gram altın için sınırı çizdi! Piyasa ne zaman kırılacak?

Altın fiyatları savaş gölgesinde yön arıyor. Yatırımcılar tedirgin şekilde altın fiyatlarındaki son durumu takip ediyor. Ancak son günlere baktığımızda altında belirgin bir yükselişten ziyade yatay bir seyir dikkat çekiyor. Piyasalarda net bir yön oluşmuş değil. Finans Analisti İslam Memiş, altın almak ya da satmak için en uygun zamanı ve riskleri anlattı.