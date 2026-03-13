İslam Memiş gram altın için sınırı çizdi! Piyasa ne zaman kırılacak?

Kategoriler
Altın fiyatları savaş gölgesinde yön arıyor. Yatırımcılar tedirgin şekilde altın fiyatlarındaki son durumu takip ediyor. Ancak son günlere baktığımızda altında belirgin bir yükselişten ziyade yatay bir seyir dikkat çekiyor. Piyasalarda net bir yön oluşmuş değil. Finans Analisti İslam Memiş, altın almak ya da satmak için en uygun zamanı ve riskleri anlattı.
Savaşın başladığı ilk günden bu yana gözler altın piyasasına çevrilmiş durumda. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir yayında kritik açıklamalarda bulundu.
Memiş’in değerlendirmesine göre piyasada belirgin bir yön kırılımı henüz oluşmuş değil. Bu nedenle fiyatlar dar bir bant içinde hareket etmeyi sürdürüyor.
Memiş, "Gram altın yaklaşık 7 bin 410 lira seviyesinde, ons altın ise 5 bin 185 dolar civarında. Altın fiyatları şu anda dar bir bant içinde hareket ediyor. Bir gün yükseliş görüyoruz, ertesi gün geri çekilme yaşanabiliyor" dedi.
Bu dalgalı görünüm nedeniyle yatırımcıların net bir yön görmekte zorlandığını belirten ve altın piyasasında petrol fiyatlarının da önemli bir belirleyici olduğunu söyleyen Memiş, iki emtia arasındaki kısa vadeli ilişkiye dikkat çekti.
"Petrol fiyatları yükseldiğinde altın tarafında geri çekilme görülebiliyor. Petrol düştüğünde ise altın yeniden toparlanabiliyor. Örneğin sabah saatlerinde petrolde yüzde 5–6 civarında bir artış olduğunda altın bundan olumsuz etkilenebiliyor" diyen Memiş, buna rağmen fiziki gram altının 7 bin 350 lira seviyesinin altına sarkmamasının piyasada dikkat çeken bir detay olduğunu da vurguladı.
Uzmanlara göre altın için yukarı yönlü beklentiler tamamen ortadan kalkmış değil. Özellikle ons altın tarafında yılın ilk yarısına ilişkin iyimser tahminler konuşulmaya devam ediyor.
Memiş, savaşın başladığı günlerde kısa süreli bir yükseliş yaşandığını, ardından piyasanın bir “dinlenme sürecine” girdiğini belirterek "Son haftalarda piyasa daha sıkışık ve sıkıcı bir bantta hareket ediyor. Televizyonlarda savaş haberleri yoğun ama bu durum finansal piyasalara aynı ölçüde yansımıyor" dedi.
Normal koşullarda böyle bir jeopolitik ortamda finansal enstrümanlarda daha sert hareketlerin görülebileceğini ifade eden Memiş, mevcut durgunluğun geçici olabileceğini söyledi.
Altında beklenen güçlü yükselişin henüz gerçekleşmemesinin birkaç nedeni olduğu belirtiliyor. Küresel borsalardaki düşüşler, petrol fiyatlarındaki artış ve kaldıraçlı işlemler yapan yatırımcıların teminat tamamlama çağrıları nedeniyle bazı yatırımcıların altın ve gümüş satışına yönelmesi bu faktörler arasında gösteriliyor.
Ayrıca petrol fiyatlarındaki artışın küresel enflasyonun yeniden yükselebileceği beklentisini güçlendirdiği ve bu durumun altın fiyatlarının yükselişini bir süre frenlediği ifade ediliyor. Merkez bankalarının faiz indirimlerine ara verebileceği ihtimali de altın üzerinde baskı yaratan unsurlar arasında sayılıyor.
Piyasada dikkat çeken bir diğer unsur ise savaş ortamına rağmen panik alımlarının görülmemesi. Bu durum altın işçilik maliyetlerine de yansımış durumda.
Memiş, "Ocak ayında bir kilogram külçe altının işçilik maliyeti yaklaşık 14 bin 500 dolar civarındaydı. Bugün bu rakam 5–6 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu da talebin zayıf olduğunu gösteriyor" dedi.