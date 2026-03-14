Bireysel Emeklilik (BES) sisteminde farkında olmadan para kaybediyor olabilirsiniz! Bunu yapmayı sakın unutmayın

İKİ FARKLI BES HESABI BULUNDURMAK NEDEN MANTIKSIZDIR?

Elinizde 2.000 TL yatırım bütçesi olduğunu varsayalım. Bunu tek bir BES hesabına yatırmak ile, 1.000 TL olarak iki farklı şirketteki hesaba bölmek arasında kağıt üzerinde fark yokmuş gibi durabilir. Ancak işin arka planındaki matematik sizi zarara uğratır.

Öncelikle, her emeklilik sözleşmesinin kendine ait bir yönetim gider kesintisi veya giriş aidatı borcu olabilir. Siz iki farklı hesabı aktif tuttuğunuzda, her iki şirkete de ayrı ayrı idari kesinti ödersiniz. Paranızı tek bir hesapta topladığınızda ise bu sabit kesintiyi sadece tek bir kuruma ödeyerek, kalan tutarın doğrudan yatırıma (fonlara) gitmesini sağlarsınız.

İkinci büyük sorun ise "Fon Yönetimi ve Takibi" zorluğudur. BES, sadece parayı yatırıp unuttuğunuz bir sistem olmamalıdır; piyasa şartlarına göre (altın, hisse senedi, döviz) yılda 12 kez fon dağılımınızı değiştirme hakkınız vardır. İki farklı hesabı, iki farklı uygulamanın arayüzünde takip etmek, fon getirilerini kıyaslamak ve doğru zamanda hamle yapmak yatırımcı için ciddi bir odaklanma sorunudur. Paranız tek bir hesapta toplandığında, o büyük bakiyenin getirisini izlemek ve fon sepeti yapmak çok daha profesyonel ve kolay bir hale gelir.