İstanbul’un göbeğinde yangın: 1 ölü, 5 yaralı

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak henüz nedeni tespit edilemeyen yangın kısa sürede binanın 3’üncü katı ve çatısını komple sardı. Alevler nedeniyle binada çok sayıda vatandaş mahsur kalırken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan binada ekiplerin başlattıkları yoğun çalışma ile mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak, bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki detaylı incelemeleri devam ederken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.