Canberk Uçucu neden öldü, hastalığı var mıydı? Kuzenlerim dizisinin Feridun'u Canberk Uçucu, ünlü oyuncunun eski eşi çıktı!

Tiyatro alanında başarılı çalışmalara imza atan oyuncu Canberk Uçucu'nun vefat haberi ünlüler camiasında tez yayıldı. Son üç gündür her güne farklı bir ölüm haberini aldığımız camiada; tiyatrocu Canberk Uçucunun ani gelen ölüm haberi, başta ailesi olmak üzere tüm sevenleri arasında yasa neden oldu. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olup, 2019 yılında hayata veda eden usta isim Ergün Uçucu'nun oğlu olan Canberk Uçucu'nun ölüm nedeni sevenleri arasından sıklıkla aratılıyor. Peki tiyatrocu ve seslendirme sanatçıcı Canberk Uçucu neden vefat etti? Canberk Uçucunun cenaze programı belli oldu mu?

Sırasıyla yönetmen Cemal Alpan, Alinur Velidedeoğlu, İlber Ortaylı ve fenomen Ayşenur Eraslan'ın ölümünden sonra şimdi de tiyatrocu Canberk Uçucu'nun yıkıan haberi, gündemin en çok konuşulan yanlarından oldu.

57 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini üzen tiyatrocu Canberk Uçucu'nun beklenmedik bir şekilde gelen bu ölüm haberi yakınları üzerinde şok etkisi oluşturur iken ünlü ismin sevenleri Uçucu'nun ölüm sebebini araştırmaya yöneldi.

Ani bir şekilde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamı sonlandığı bilinen Canberk Uçucu'nun eski eşinin ekranların sevilen oyuncusu Songül Öden'in eski eşinin olduğu bilgisi duyarlarda şaşkınlığa neden oldu.

2002 yılında TRT ekranlarında yayınlanan 'Kuzenlerim' dizisinde 'Feridun' rolüyle hafızalarda kalan oyuncu Canberk Uçucu'nun o sene içerisinde meslektaşı Songül Öden'le evlendiği biliniyor.

Ekranların sevilen ikilisi Uçucu çifti anlaşamadıkları için 2011 yılında evliliğini sonlandırma kararı almıştı.

Ölüm haberlerini peş peşe aldığımız şu günlerde tiyatro alanında rol aldığı oyunlardaki başarısıyla isminden söz ettiren Canberk Uçucu'nun ölüm haberini sanatçı Yekta Kopan bildirdi.

Yekta Kopan yayınladığı gönderide tiyatro ve sinema alanında ün kazanan Canberk Uçucu'nun ölümünü, "Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın üzücü haberlerinin ardından bir acı haber de Canberk Uçucu'dan geldi. Çok genç yaşta bir veda… Ne diyeceğimi bilemiyorum" sözleriyle duyurdu.