SON DAKİKA!
Canberk Uçucu kimdir, hangi yapımlarda rol aldı? Canberk Uçucu kimin oğlu?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan merhum Ergün Uçucu'nun oğlu Canberk Uçucu bugün hayatını kaybetti. Tıpkı babası gibi kendisini tiyatroya adayıp başarılı performanslar sergileyen Canberk Uçucunun kim olduğu, hangi çalışmalarda bulunduğu arama motorunda en çok araştırılanlar arasında geliyor. Peki merhum Canberk Uçucu kimdir?

GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 23:52

ve sinema dünyasının öncü kişilerinden olan Canberk Uçucu'nun acı haberi sanatçı Yekta Kopan'dan geldi. Ünlüler camiasında son üç gündür peş peşe gelen ölüm haberleri kısa zamanda hızla duyulur iken, vefat eden ünlü isimlerin yakınları, sarsıldıkları ölüm acısıyla beraber sosyal medya hesaplarından acılarını paylaştılar. Beklenmedik bir ölüm ile karşılaştığını söyleyen Yekta Kopan'ın duyurduğu acı haber sonrasında vefat eden Canber Uçucu'nun kariyer ve özel hayatına yönelik yapılan araştırmalar hız kazandı. Peki tiyatro alanında başarılı rol sergileyerek akıllarda kalan merhum Canberk Uçucu kimdir? Canber Uçucu'nun çalışmaları neler?

CANBERK UÇUCU KİMDİR? CANBERK UÇUCU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1969 yılında dünyaya gelen sevilen tiyatrocu Canber Uçucu, bugüne dek çeşitli projelerde yer almış ve sergilediği üstün oyunculuk performansıyla seyircilerin takdirini kazanmasına neden olmuştur.

Döneminin popüler dizilerinden biri olan 'Kuzenlerim' dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu ve tiyatrocu Canberk Uçucu, dizi sırasında 'Ferudun' rolüyle televizyon ekranlarına çıkmış ve yeteneğiyle izleyenlerin dikkatini çekmiştir.

Kanal D'de yayınlanan 'Gümüş' dizisinin başrol oyuncularından olup 'Gümüş' karakteri ile ekranda performans sergileyen Canberk Uçucu, tıpkı kendisi gibi tiyatro alanında önemli çalışmalar yapmış olan tiyatro ve seslendirme sanatçıcı Ergün Uçucu'nun oğludur.

Ankara Devlet Tiyatrosunda 'En Son O Gitti' adının verildiği oyunda 'Gamsız' karakteri ile seyircilerin alkışını alan Canber Uçucu, aynı zamanda yönetmen yardımcılığı da yaparak kariyerindeki başarılarını çoğaltmıştır.

CANBERK UÇUCU'NUN ÖLÜMÜ, YEKTA KOPAN TARAFINDAN BÖYLE DUYURULDU!

Ölüm haberleri ardı sıra gelen isimlerin de ele alındığı paylaşımda; Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, sanat camiasının usta tiyatrocularından olan Canberk Uçucu'nun vefat haberini yayınladı.

Aktif kullandığı Instagram hesabında, acı haberi tüm sevenlerine duyuran Yekta Kopan, Canberk Uçucu için yayınladığı gönderide şu ifadelerde bulundu:

"Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın üzücü haberlerinin ardından bir acı haber de Canberk Uçucu'dan geldi. Çok genç yaşta bir veda… Ne diyeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

