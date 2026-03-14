Fenerbahçe olağanüstü toplanıyor! Yönetim faturayı kesti: Yollar resmen ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de başarısızlığın faturası kesiliyor. Maçın ardından statta acil koduyla toplanan yönetim, bu akşam yapılacak olağanüstü toplantıda ise yol ayrımına gidecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek'in akıbeti belli oldu.
Fenerbahçe yönetimi, Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olunan maçın ardından statta tam kadro acil durum toplantısı gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından toplantının ardından Domenico Tedesco'yla ilgili soruya cevap verdi.
HT Spor'a konuşan Ali Gürbüz, "Tedesco'yla yolların ayrıldığı söyleniyor" şeklindeki soruya "Böyle bir karar alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız" dedi.
GÖZLER BUGÜNKÜ KRİTİK TOPLANTIDA
Bu arada Fenerbahçe yönetimi bugün saat 18.00'de bir toplantı daha gerçekleştirecek.
Sadettin Saran liderliğindeki bu toplantının ardından kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.
YOLLAR RESMEN AYRILIYOR
Sabah Gazetesi'nden Doğukan Yıldırım'ın aktardığına göre; Fenerbahçe yönetimi, transferlerdeki başarısızlık nedeniyle faturayı Sportif Direktör Devin Özek'e kesti. Acil durum toplantısında Devin Özek ile yolların ayrılması konusunda hemfikir olundu.
SARAN'DAN TEDESCO'YA DESTEK
Başkan Sadettin Saran'ın teknik direktör Tedesco'nun arkasında duracağı öğrenildi.