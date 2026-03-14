Fenerbahçe olağanüstü toplanıyor! Yönetim faturayı kesti: Yollar resmen ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de başarısızlığın faturası kesiliyor. Maçın ardından statta acil koduyla toplanan yönetim, bu akşam yapılacak olağanüstü toplantıda ise yol ayrımına gidecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek'in akıbeti belli oldu.