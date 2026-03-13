CENTCOM hayalet bombardıman uçaklarının havalanışını paylaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), B-2 savaş uçaklarının İran'a yönelik saldırılarda hayalet bombardıman uçaklarının havalandığı anları paylaştı.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, B-2 bombardıman uçaklarının kullanımına ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

"B-2 hayalet bombardıman uçakları, Destansı Öfke Operasyonu kapsamında uzun menzilli bir görev gerçekleştirmek üzere havalandı. Bu operasyon, sadece bugünkü İran rejiminin oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmakla kalmayıp, gelecekte yeniden güçlenme kabiliyetini de ortadan kaldıracak uzun menzilli ateş gücü sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

CENTCOM'un paylaşımında yer alan videoda ise B-2'lerin havalandığı anlara ilişkin görüntüler yer aldı.