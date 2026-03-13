Dünya


 Murat Makas

ABD-İran savaşı sürerken Pakistan'da yeni gerilim! JF-17 thunder savaş uçağı müdahale etti

ABD-İran savaşı sürerken Pakistan'da gerilim üst seviyeye ulaştı. Pakistan’ın başkenti İslamabad semalarında bir insansız hava aracı (İHA), Pakistan ordusuna ait bir JF-17 tipi savaş uçağı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

ABD-İran savaşı sürerken Pakistan'da yeni gerilim! JF-17 thunder savaş uçağı müdahale etti
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 22:12

ve savaşı devam ederken ve arasındaki gerilim sürüyor. Pakistan’ın başkenti İslamabad üzerindeki hava sahasında tanımlanamayan insansız hava araçları tespit edildi. Durum üzerine güvenlik güçleri yüksek alarm durumuna geçti. ’lara müdahale için havalanan Pakistan ordusuna ait bir JF-17 tipi savaş uçağı, insansız hava araçlarından birini vurarak etkisiz hale getirdi. Müdahale sırasında duyulan patlama sesi halk arasında paniğe neden oldu.

İHA'LAR TESPİT EDİLDİ

Güvenlik yetkilileri, savaş uçağı tarafında düşürülen İHA’nın yanı sıra 2 insansız hava aracının daha başkent İslamabad yakınlarındaki Rawalpindi çevresinde farklı noktalarda tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu İHA’ların elektronik engelleme unsurları aracılığıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Gelişme nedeniyle bölgedeki havalimanlarında uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediğini, güvenlik amacıyla geçici olarak kapatılan hava sahasının ise yeniden uçuşlara açıldığını açıkladı. Yetkililer olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
