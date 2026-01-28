Kayseri'de korkutan yangın! Mobilya fabrikası alev aldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden olayı yangın çıktı.
Yangının yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
Fabrikada çıkan yangının mesai saatleri dışında olması nedeniyle yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.