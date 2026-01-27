Menü Kapat
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Adıyaman’da şaşırtan keşif! Baraj suları çekildi, altından 11 bin yıllık gizem çıktı!

Adıyaman Atatürk Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesiyle Samsat kıyılarında Göbeklitepe ile çağdaş olduğu değerlendirilen "T" biçimli dikilitaşlar ve tarihi duvarlar bulundu. M.Ö. 9 bin yılına ışık tutan bu keşif, bölgeyi arkeoloji dünyasının yeni odak noktası haline getirdi. İşte detaylar...

Şanlıurfa’daki "Tarihin Sıfır Noktası" Göbeklitepe’nin bir benzeri, suların çekilmesiyle Adıyaman’da kendini gösterdi.

Adıyaman’da şaşırtan keşif! Baraj suları çekildi, altından 11 bin yıllık gizem çıktı!

Atatürk Barajı’nın Samsat ilçe kıyısında tesadüfen fark edilen ve Neolitik döneme ait olduğu anlaşılan devasa taşlar, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Bir balıkçının dikkatiyle başlayan süreç, bölgenin kadim tarihine dair yepyeni bir sayfa açtı.

Adıyaman’da şaşırtan keşif! Baraj suları çekildi, altından 11 bin yıllık gizem çıktı!

KURTARMA KAZISI VE İLK BULGULAR

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ezer’in bilimsel danışmanlığında yürütülen titiz çalışmalar kapsamında, Göbeklitepe’deki kült yapıları anımsatan iki adet "T" şekilli heykel gün yüzüne çıkarıldı. Bulunan bu ikonik taşlar, koruma altına alınarak sergilenmek üzere Perre Antik Kenti’ne nakledildi. Araştırmalar sırasında heykellerin yaklaşık 150 metre ilerisinde, baraj sularının içinde aynı döneme ait olduğu değerlendirilen antik taş duvar kalıntılarına da ulaşıldı. Uzmanlar, bu buluntuların yaklaşık 11 bin yıl öncesine, yani insanlığın yerleşik hayata ve inanç sistemlerine dair en erken evrelerine ait olduğunu ifade ediyor.

Adıyaman’da şaşırtan keşif! Baraj suları çekildi, altından 11 bin yıllık gizem çıktı!

Keşfin hemen ardından resmi makamlar harekete geçerek bölgeyi koruma altına aldı. Kurul kararıyla SİT alanı ilan edilen kıyı şeridinde, bilim insanlarının kapsamlı bir yüzey araştırması yapması bekleniyor. Adıyaman arkeolojisi için büyük önem taşıyan bu keşif, aslında bölgedeki ilk ipucu değil. 1965 yılında köylüler tarafından bulunan ve "Kilisik Heykeli" olarak adlandırılan eser, Göbeklitepe kültürüyle benzerlik gösteren figürlerin bu coğrafyadaki varlığını on yıllar öncesinden kanıtlamıştı. Yeni buluntular, Adıyaman’ın tarih öncesi dönemdeki merkezi konumunu bir kez daha tescillemiş oldu.

Adıyaman’da şaşırtan keşif! Baraj suları çekildi, altından 11 bin yıllık gizem çıktı!

"11 BİN YIL ÖNCESİNE AİT"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ezer, "Bu alan bizi tabi çok heyecanlandırdı, çok ta önemli bir yerleşim olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda çok popüler olan Göbeklitepe ile birlikte açığa çıkartılmış olan, Göbeklitepe kültürü olarak anılan şimdilerde Taştepeler kültürü olarak lanse edilen dönemle çağdaş ve aynı kültüre ait arkeolojik izler elimizde mevcut şuanda. Tabi ki şuanda bulduğumuz iki adet küçük yapı bize ön bilgi veriyor. Daha geniş çaplı araştırmaya ihtiyacımız var. Onunla ilgileneceğiz zaten. Şuanda burada iki tane çukur tabağını, etrafı levha taşlarla kapatılmış. O levha taşların arasında da bir tane ‘T’ biçimli küçük dikilitaşında kullanıldığını görüyoruz. Bütün bunlar bize Urfa’da ki Taştepeler de ortaya çıkartılan kültürün aynısının burada da olduğunu bize kanıtlıyor. Şuanda çok küçük iki tane yapıdan bahsediyoruz. Ama hemen arkamızda duran 150 metre mesafede fakat şuan da baraj suları altında bulunan bir yerde suların altında taş duvarlar tespit ettik. Orda birazcık içine inebildik. Müsait olan alanlarda oradaki balçığı karıştırdık ve herhangi bir çanak çömlekle karşılaşmadık. Bu çok erken, net bir şey söylememiz ama o çanak çömleğin bulunmaması o çanak çömleksiz neolitik döneme yani şimdiki bu bahsettiğimiz Milattan Önce 9 binlere tarihleyebileceğimiz yani günümüzden işte 11 bin yıl öncesine ait, burada ki yapıların ana yerleşimi acaba orası mıydı diye düşünüyoruz. Dediğimiz gibi ileriye dönük geniş kapsamlı arkeolojik yüzey araştırması ve muhtemel belli bir yerlerde jeofizik çalışma bize buradaki asıl yerleşimi tespit etmemize imkan sağlayacak" dedi.

Adıyaman’da şaşırtan keşif! Baraj suları çekildi, altından 11 bin yıllık gizem çıktı!

"SULAR YÜKSELMEDEN YAPILARI KURTARMAK İSTİYORUZ"

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise konuşmasında, "Balıkçı bir vatandaşımızın bildirimi üzerine biz bu alanda bir çalışma gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmada direk yüzeyde 1 T formu gördük. Göbeklitepe’de bulunan formlara benzer bir yapıdaydı. Söz konusu alan aslında orijinalinde yaklaşık 2 veya 3 metre toprak altındaydı. Ancak baraj sularının yükselip alçalmasıyla, burada oluşan dinamik etkiden dolayı üsteki toprak örtü çekilince bizim burada bulunan mevcut formlar ortaya çıkmış oldu. Amacımız şuanda suların yükselmeden önce mevcuttaki yapıları kurtarmaya çalışmak" diye konuştu.

