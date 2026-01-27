Menü Kapat
Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isim bölge bölge değerlendirdi

Yurt genelinde bu hafta etkili olması beklenen hava durumuyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'ten açıklama geldi. Cengiz Çelik, yarın ve perşembe günü batı ile güney bölgelerde, cuma ve hafta sonu ise ülkenin tamamında yağış görüleceğini söyledi.

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isim bölge bölge değerlendirdi
Yurt genelinde vatandaşlar bu hafta nasıl bir havanın hakim olacağını merak ediyor. Hava durumunun nasıl olacağına ilişkin uzman isimlerden yapılan açıklamalar da dikkatle takip ediliyor.

ILIK VE YAĞIŞLI HAVA GÖRÜLECEK

Yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumuyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'ten önemli bir açıklama geldi. Yurdun tamamında yağış beklendiğini söyleyen Cengiz Çelik, yarın ve perşembe günü batı ile güney bölgelerde, cuma ve hafta sonunda ise ülkenin tamamında yağış görüleceğini bildirdi.

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isim bölge bölge değerlendirdi

Cengiz Çelik, özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli yağışın devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Perşembe ve cuma günü de özellikle yine Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağışlar göreceğiz. Yağışlar çoğunlukla şu anda yağmur şeklinde ülkenin büyük kesiminde, sadece Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlar kar şeklinde görülecek. Ancak hafta sonunda sıcaklığın biraz daha düşmesiyle iç bölgelerdeki yağışlar, karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek."

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isim bölge bölge değerlendirdi

YÜKSELEN SICAKLIKLAR HAFTA SONU DÜŞECEK

Sıcaklıkların güneyli rüzgarlarla mevsim normalleri üzerine çıktığını dile getiren Cengiz Çelik, hafta sonuna kadar yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini, hafta sonunda ise 4 ila 5 derece düşeceğini kaydetti.

Çelik, il merkezlerindeki kar örtüsünün güneyli rüzgarlarla eridiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere oldukça yine yüksek diyebiliriz. Erzurum Palandöken'de 2 metre civarında kar kalınlığı var, batıda Kartalkaya'da 180 santim, Erciyes'te ise 120-130 santim kar kalınlığı bugünlerde devam ediyor diyebiliriz."

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isim bölge bölge değerlendirdi

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik; İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu hafta hava durumunun nasıl olacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Üç büyük şehirde yağışın hafta boyunca süreceğini anlatan Çelik, İzmir'de yine aralıklarla gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların 15 ile 17 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

Ankara'da orta kuvvette yağışların devam edeceğini belirten Çelik, hafta sonunda ise yağışın kuvvetleneceğini kaydetti.

Cengiz Çelik, İstanbul'da hafta boyunca yağmurlu havanın süreceğini, hafta sonunda sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

