Meteoroloji'den 6 şehre kuvvetli sağanak uyarısı! Yağışların görüleceği iller tek tek açıklandı

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava şartları birçok şehirde günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar da Meteoroloji'den yapılan yeni açıklamaları dikkatle takip ediyor.

6 ŞEHİR İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Son olarak Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, 6 şehir için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, yarın Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü Şanlıurfa’nın kuzey ve batı ilçeleri olan Siverek, Hilvan, Bozova, Diyarbakır’ın batısında bulunan Çermik ve Çüngüş ilçeleri, Batman’ın kuzeyindeki Sason ilçesi, Siirt'in güneydoğusunda bulunan Şirvan, Pervari, Eruh ilçeleri ile Mardin ve Şırnak çevrelerinde, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Diyarbakır’ın kuzeyindeki Çermik, Çüngüş, Dicle, Lice, Kulp ilçeleri, Şanlıurfa'nın Karacadağ çevrelerinde, Siirt’in doğusundaki Pervari, Eruh ilçeleri ve Şırnak’ın doğusundaki Uludere, Beytüşşebap ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.