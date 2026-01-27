Casperlar çetesinin genç kızları! Telefonlardan çıkanlar şoke etti: Babasını bile tehdit etmiş

Casperlar çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede suça sürüklenen kız çocukları detayı oldukça dikkat çekti. Casperlar çetesinin 17 yaşındaki üyesi E.Ç., suça sürüklenen çocuk sıfatıyla tutuklu yargılanacak. Genç kız, ifadesinde kendisinden yaşça büyük olan çetenin diğer üyeleriyle ilişki yaşadığını, silahlı saldırılara katıldığını ve örgüt içinde lider konumunda bulunduğunu itiraf etti.

EVE ÇAĞIRAN BABASINI TEHDİT ETTİ

E.Ç.’nin telefonunda yapılan incelemede, silahla verdiği pozlar ile saldırılarda kullanıldığı değerlendirilen tabancaların fotoğraflarına ulaşıldı. Annesiyle arasındaki mesajlaşmalarda ise, eve çağıran babasına tehdit içerikli cevaplar verdiği görüldü.

İKİ TETİKÇİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

İddianamede ayrıca E.Ç.’nin, karşı örgütten Ercan Kaptan isimli kişiyi öldüren Casper çetesine mensup iki tetikçiyle birlikte yakalandığı bilgisine yer verildi.

68 SANIKTAN 57'Sİ ÇOCUK

Toplam 68 sanığın bulunduğu bunlardan 57’sinin çocuk olduğu iddianamede, 18 yaşın altında iki kız çocuğunun daha çete üyeleriyle ilişki yaşadığı belirtildi.

Genç kızların, işlenen çok sayıda olaya tanıklık ettikleri ve bunları gizledikleri, ayrıca telefonlarında suç unsuru taşıyan fotoğraflar bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları talep ediliyor. İddianamede yer alan çocuk sanıkların büyük bölümünün tutuklu olduğu ve mahkemeye çıkacakları günü bekledikleri ifade edildi.