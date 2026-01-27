Konut kredisinde faiz indirimi dalgası! 2 milyon TL kredinin taksiti ne kadar düştü?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Merkez Bankası geçtiğimiz hafta faiz kararını açıkladı. Faiz yüzde 37'ye indirildi. Politika faizindeki düşüş, bankaların fonlama maliyetlerini azalttığı için kredi oranlarına yansımaya başladı.
Bazı kamu ve özel bankalarda oranlar aylık %2,49 ile %2,70 bandına kadar gerilerken, birçok bankada oranlar hala aylık %3,10 ile %3,50 arasında değişiyor. Peki 2 milyon lira konut kredisi kullanan bir tüketici ne kadar faizle ne kadar geri öder? İşte tüm fırsatlar...
Faiz Oranı: %2,65
Aylık Taksit: 55.401,29 TL
Toplam Ödeme: 6.694.904 TL
Faiz Oranı: %2,60
Aylık Taksit: 54.504,67 TL
Toplam Ödeme: 6.586.260 TL
Kâr Payı Oranı: %2,64
Aylık Taksit: 55.221,65 TL
Toplam Ödeme: 6.653.598 TL
Kâr Payı Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 56.301,81 TL
Toplam Ödeme: 6.780.217 TL
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 56.301,81 TL
Toplam Ödeme: 6.802.817 TL
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.970.056 TL
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 58.296,02 TL
Toplam Ödeme: 7.033.224 TL
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 71.906,08 TL
Toplam Ödeme: 8.656.413 TL
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 56.121,40 TL
Toplam Ödeme: 6.776.370 TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.114.331 TL
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.198.509 TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18 TL
Toplam Ödeme: 7.867.081 TL
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 72.667,16 TL
Toplam Ödeme: 8.744.659 TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30 TL
Toplam Ödeme: 9.278.176 TL
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 86.358,71 TL
Toplam Ödeme: 10.392.615 TL