10°
Konut kredisinde faiz indirimi dalgası! 2 milyon TL kredinin taksiti ne kadar düştü?

Ocak 27, 2026 13:14
1
konut kredisi faizi

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta faiz kararını açıkladı. Faiz yüzde 37'ye indirildi. Politika faizindeki düşüş, bankaların fonlama maliyetlerini azalttığı için kredi oranlarına yansımaya başladı.

2
konut kredisi faizi

Bazı kamu ve özel bankalarda oranlar aylık %2,49 ile %2,70 bandına kadar gerilerken, birçok bankada oranlar hala aylık %3,10 ile %3,50 arasında değişiyor. Peki 2 milyon lira konut kredisi kullanan bir tüketici ne kadar faizle ne kadar geri öder? İşte tüm fırsatlar...

 

3
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,65

Aylık Taksit: 55.401,29 TL

Toplam Ödeme: 6.694.904 TL
 

4
İş Bankası – Ev Kredisi

İş Bankası – Ev Kredisi

Faiz Oranı: %2,60

Aylık Taksit: 54.504,67 TL

Toplam Ödeme: 6.586.260 TL
 

5
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,64

Aylık Taksit: 55.221,65 TL

Toplam Ödeme: 6.653.598 TL
 

6
Türkiye Finans – Konut Finansmanı

Türkiye Finans – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,70

Aylık Taksit: 56.301,81 TL

Toplam Ödeme: 6.780.217 TL
 

7
Garanti BBVA – Konut Kredisi

Garanti BBVA – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,70

Aylık Taksit: 56.301,81 TL

Toplam Ödeme: 6.802.817 TL
 

8
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.970.056 TL
 

9
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,81

Aylık Taksit: 58.296,02 TL

Toplam Ödeme: 7.033.224 TL
 

10
ING – Konut Kredisi

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 71.906,08 TL

Toplam Ödeme: 8.656.413 TL
 

11
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 56.121,40 TL

Toplam Ödeme: 6.776.370 TL
 

12
TEB – Konut Kredisi

TEB – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 59.025,46 TL

Toplam Ödeme: 7.114.331 TL
 

13
Alternatif Bank – Konut Kredisi

Alternatif Bank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08 TL

Toplam Ödeme: 7.198.509 TL
 

14
Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 65.308,18 TL

Toplam Ödeme: 7.867.081 TL
 

15
Şekerbank – Konut Kredisi

Şekerbank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,58

Aylık Taksit: 72.667,16 TL

Toplam Ödeme: 8.744.659 TL
 

16
DenizBank – Mortgage Kredisi

DenizBank – Mortgage Kredisi

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 77.067,30 TL

Toplam Ödeme: 9.278.176 TL
 

17
Anadolubank – Konut Kredisi

Anadolubank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 86.358,71 TL

Toplam Ödeme: 10.392.615 TL

