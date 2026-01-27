Yunus Akgün ve Wilfried Singo Galatasaray kafilesinde!

Kategoriler
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın oynanacağı İngiltere'ye doğru yola çıktı.
Zorlu maç öncesi Galatasaray'da sevindirici gelişmeler yaşandı. Sakatlık süreçlerini geride bırakan Yunus Akgün ile Wilfried Singo, Manchester City karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.