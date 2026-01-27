Menü Kapat
Biotrend’in Döngüsel Ekonomi Yolculuğunda Yeni Liderlik Dönemi

Türkiye’nin döngüsel ekonomi ve atıktan enerji üretimi alanındaki önemli aktörlerinden Biotrend, yönetim yapısında gerçekleşen görev değişimiyle birlikte yeni bir liderlik dönemine adım attı. Enerji ve teknoloji dünyasında uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Mevhibe Canan Özsoy, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak katkı sunduğu Biotrend’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Biotrend'in Döngüsel Ekonomi Yolculuğunda Yeni Liderlik Dönemi
Yenilenebilir enerji sektöründe “atıktan değer yaratma” yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdüren Biotrend, bu görev değişimiyle birlikte kurumsal yapısını ve yönetim perspektifini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Mevhibe Canan Özsoy, yeni dönemde Biotrend’in sürdürülebilirlik odağını ve uzun vadeli değer yaratma anlayışını destekleyen bir yönetim yaklaşımına liderlik edecek.

Enerji, sağlık ve dijital dönüşüm alanlarında farklı yönetim deneyimlerine sahip olan Özsoy, uzun yıllar General Electric bünyesinde çeşitli liderlik görevlerinde bulundu. Stratejik yönetim, organizasyonel dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularındaki tecrübesiyle Biotrend’in mevcut iş modeline ve kurumsal gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Atık bir bertaraf problemi değil, stratejik bir girdidir

Yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biotrend Yönetim Kurulu Başkanı Mevhibe Canan Özsoy, atığa bakış açısının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Biotrend’i yalnızca bir yenilenebilir enerji üreticisi olarak değerlendirmek, yaptığımız işin kapsamını eksik bırakır. Bizim temel yaklaşımımız; atığı bir yük ya da maliyet unsuru olarak değil, doğru sistemler ve iş birlikleriyle ekonomik ve çevresel değere dönüştürülebilecek stratejik bir girdi olarak ele almaktır. Döngüsel ekonomi prensipleri bu yaklaşımın merkezinde yer alıyor.”

Özsoy, Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve çevresel hedefleri açısından belediye–özel sektör iş birliklerinin önemine de vurgu yaparak şöyle devam etti: “Sürdürülebilir bir sistemin kurulabilmesi için yerel yönetimlerin yönlendirici rolü ile özel sektörün uygulama kabiliyetinin bir araya gelmesi büyük önem taşıyor. Biotrend, bu iş birliklerini sahada uygulanabilir ve uzun vadeli fayda üreten modellerle desteklemeye devam ediyor.”

Entegre ve sürdürülebilir bir ekosistem yaklaşımı

Biotrend, yeni liderlik döneminde mevcut operasyonel gücünü ve deneyimini esas alarak, atıktan enerji üretimi alanındaki entegre yaklaşımını sürdürmeyi amaçlıyor. Şirket, çevresel sorumluluk ile ekonomik faydayı birlikte ele alan iş modeli doğrultusunda, paydaşlarıyla birlikte değer üretmeye devam etmeyi hedefliyor.

#Ekonomi
