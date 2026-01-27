Menü Kapat
Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Polis kılığına giren dolandırıcılar "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanıyla 3 milyonluk vurgun yaptılar!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 56 yaşındaki kadını telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve "Adınız terör örgütüne karıştı" diyerek 400 gram altınını çalan 2 şüpheli, Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis kılığına giren dolandırıcılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadını telefonda dolandırıp 400 gram altınını çalan 2 şüpheli Kocaeli'de yakalandı.

Polis kılığına giren dolandırıcılar "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanıyla 3 milyonluk vurgun yaptılar!

"TERÖR ÖRGÜTÜ" YALANIYLA PARKA ÇAĞIRDILAR

19 Ocak 2026 tarihinde İnegöl Yeni Mahalle'deki parkta meydana gelen olayda 2 şüpheli, Kocaeli ilinden telefonla arayıp İnegöl'de yaşayan 56 yaşındaki Emel K.'yı ağlarına düşürdüler. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, kadına "Adınız FETÖ terör örgütüne karışmış" diyerek korku ve panik oluşturdu. Şüpheliler kadını tüm altınlarını poşete koyup Yeni mahalledeki bir parka çağırdılar. Şüphelilerden 36 yaşındaki Rıdvan Eliş, buluştuğu kadının elindeki poşet içerisindeki 3 milyon TL değerindeki 400 gram altını alıp uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan kadın polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Polis kılığına giren dolandırıcılar "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanıyla 3 milyonluk vurgun yaptılar!

ASAYİŞ EKİPLERİ DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. İlçedeki tüm güvenlik kameralarını incelediler. İncelemede şüphelilerden birinin Rıdvan E. olduğunu tespit etti. Ekipler soruşturmayı derinleştirip şüpheliler 36 yaşındaki Rıdvan E. ve 27 yaşındaki Emrah S.'nin Kocaeli'nde saklandıklarını öğrendi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyonla şüphelileri saklandıkları evde yakaladı. Yakalanan şahıslar sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis kılığına giren dolandırıcılar "Adınız FETÖ'ye karıştı" yalanıyla 3 milyonluk vurgun yaptılar!

OLAY ANI KAMERADA

Kadının elinden altınları alan şüphelinin suç ortağı ile telefonla konuşarak sokakta yürüdüğü güvenlik kameralarına yansıdı.

17 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 2 milyar 183 milyon TL'lik büyük vurgun
Ekipler dolandırıcılara nefes aldırmadı! 22 milyonluk dev vurgunun önüne geçildi
#dolandırma
#Altın Çalınması
#Terörisiti
#Kanıtlayın
#Asuresüzülmedi
#Yaşam
