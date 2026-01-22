Ekipler dolandırıcılara nefes aldırmadı! 22 milyonluk dev vurgunun önüne geçildi

Kategoriler
Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için dolandırıcıların peşine düştü.
Dolandırıcılara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 4 operasyon sonucunda 13 şüphelinin yakalandığı, 11 kişinin de tutuklandığı bildirildi.
Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlarda 45 dolandırıcılık olayı engellendi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamayla düzenlenen operasyonlarla birlikte toplamda 22 milyon 500 TL dolandırıcılığın önüne geçildiği bildirildi.