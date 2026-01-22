Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Ekipler dolandırıcılara nefes aldırmadı! 22 milyonluk dev vurgunun önüne geçildi

Afyonkarahisar’da dolandırıcılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operayonlarla birlikte 22 milyon 500 bin TL'lik dev vurgunun önüne geçildi.

Ekipler dolandırıcılara nefes aldırmadı! 22 milyonluk dev vurgunun önüne geçildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 17:13

'da İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için dolandırıcıların peşine düştü.

Dolandırıcılara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 4 sonucunda 13 şüphelinin yakalandığı, 11 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Ekipler dolandırıcılara nefes aldırmadı! 22 milyonluk dev vurgunun önüne geçildi

Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlarda 45 olayı engellendi.

Ekipler dolandırıcılara nefes aldırmadı! 22 milyonluk dev vurgunun önüne geçildi

22 MİLYONLUK DEV VURGUN ENGELLENDİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamayla düzenlenen operasyonlarla birlikte toplamda 22 milyon 500 TL dolandırıcılığın önüne geçildiği bildirildi.

