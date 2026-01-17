Menü Kapat
Babasının hesabından gizlice çektiği parayı dolandırıcılara kaptırdı! 16 yaşındaki çocuk “Zengin olacaksın” vaadine kandı

Aksaray’da yaşayan M.G. kendisine “Zengin olacaksın” vaadinde bulunan dolandırıcılara para vermek için babasının hesabından gizlice 1,5 milyon TL çekti. Dolandırıldığını anlayan çocuk polise başvurunca düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı.

Aksaray’da yaşayan 16 yaşındaki M. G. sosyal medya üzerinden tanıştığı şahıslarla arkadaş oldu. Birkaç günlük sohbetin ardından karşı taraftaki şahıslar kripto üzerinden para kazanmanın mümkün olduğunu ve çocuğu zengin edeceklerini söyledi. M.E.G. isimli şahıs çocuğu babasının hesabından kredi çekmesi için ikna etti.

1 MİLYON 500 BİN TL KREDİ ÇEKTİ

Gizlice babasının telefonundan hesaplarına giren çocuk babasının hesabından 1 milyon 500 bin lira kredi çekip dolandırıcının yönlendirmesiyle parayı şahsın hesabına gönderdi. Kısa sürede kazanç sağlayacağını bekleyen çocuk M.E.G. isimli şahsa bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak yine ailesinden habersiz polise giderek başvuruda bulundu. Çocuğun ihbarı üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çocuktan aldığı bilgiler doğrultusunda geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı.

Asayiş ekipleri, araştırmalar çerçevesinde kimliğini tespit ettiği M.E.G. isimli şahsın aynı yöntemle 4 farklı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiğini de belirledi. Teknik ve giziksel olarak yapılan takipler sonucu şahsın saklandığı ikameti bulan asayiş ekipleri adrese yönelik gerçekleştirdiği operasyonda M.E.G. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Yaşam
