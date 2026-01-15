Menü Kapat
 | Banu İriç

e-Devlet üzerinden kandırılıyorlar: 'TOKİ dolandırıcılığına' dikkat!

TOKİ'nin sosyal konut projelerinin hala devam ettiği izlenimi verilerek sahte e-Devlet bağlantıları üretip dolandırıcılık yapanlar tespit edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin açıklama yaparak vatandaşları bu tuzağa karşı uyardı.

15.01.2026
15.01.2026
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () 500 Bin Projesi için başvurularının devam ettiği ilanlarına ilişkin açıklama yapıldı.

SOSYAL KONUT İÇİN YENİ BAŞVURU SÜRECİ VAR MI?

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ‘‘500 Bin Sosyal Konut Projesi’’ne başvurular 19 Aralık 2025’te tamamlanmıştır. Bu konuda devam eden bir başvuru süreci yoktur.

Başvuruların üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir.

Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2011830769753207028?s=20

