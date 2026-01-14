TOKİ kurası çıktı peşinatı ne zaman ödemeliyim? TOKİ 500 bin konut peşinat

TOKİ sosyal konut kuraları noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve hak sahipleri bu çekilişle tespit ediliyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında devam eden süreçte, kura sonucu çıkan vatandaşlar peşinat ödeme aşamasını merak etmeye başladı.

Proje genelinde yüzde 10 peşinat oranı uygulanırken, 240 ay vade ile uzun vadeli ödeme olanağı sunuluyor.

TOKİ KURASI ÇIKTI PEŞİNATLAR NE ZAMAN?

Resmi açıklamalara ve proje bilgilendirme formlarına göre, kura ile hak sahibi olan vatandaşlar için peşinat ödemesi, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihler aralığında sözleşme imzalama aşamasında gerçekleştirilecek.

Peşinat tutarı (konut bedelinin yüzde 10’u), anlaşmalı bankalar (Ziraat Bankası veya Halk Bankası) aracılığıyla yatırılacak ve sözleşme imzalanmadan işlem tamamlanamayacak.

Peşinat yatırılmaması durumunda hak sahipliği iptal edilerek yedek listedekilere geçilebilecek.

Aylık taksit ödemeleri ise sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.

Kura sonuçlarının ardından TOKİ, hak sahiplerine sözleşme takvimini resmi sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet üzerinden duyuracak.

1+1 VE 2+1 TOKİ PEŞİNAT TUTARI NE KADAR?