TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Noter gözetiminde gerçekleştirilen TOKİ kura çekimiyle birlikte vatandaşlar konut sahibi olmaya hak elde ediyor. Kurası çıkan hak sahipleri ise şimdi peşinat ödeme takvimine odaklanmış durumda. TOKİ kurasında ismi çıkan vatandaşlar, peşinat ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor.

TOKİ kurası çıktı peşinatı ne zaman ödemeliyim? TOKİ 500 bin konut peşinat
TOKİ sosyal konut kuraları noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve hak sahipleri bu çekilişle tespit ediliyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında devam eden süreçte, kura sonucu çıkan vatandaşlar peşinat ödeme aşamasını merak etmeye başladı.

Proje genelinde yüzde 10 peşinat oranı uygulanırken, 240 ay vade ile uzun vadeli ödeme olanağı sunuluyor.

TOKİ kurası çıktı peşinatı ne zaman ödemeliyim? TOKİ 500 bin konut peşinat

TOKİ KURASI ÇIKTI PEŞİNATLAR NE ZAMAN?

Resmi açıklamalara ve proje bilgilendirme formlarına göre, kura ile hak sahibi olan vatandaşlar için peşinat ödemesi, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihler aralığında sözleşme imzalama aşamasında gerçekleştirilecek.

Peşinat tutarı (konut bedelinin yüzde 10’u), anlaşmalı bankalar (Ziraat Bankası veya Halk Bankası) aracılığıyla yatırılacak ve sözleşme imzalanmadan işlem tamamlanamayacak.

TOKİ kurası çıktı peşinatı ne zaman ödemeliyim? TOKİ 500 bin konut peşinat

Peşinat yatırılmaması durumunda hak sahipliği iptal edilerek yedek listedekilere geçilebilecek.

Aylık taksit ödemeleri ise sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.

Kura sonuçlarının ardından TOKİ, hak sahiplerine sözleşme takvimini resmi sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet üzerinden duyuracak.

TOKİ kurası çıktı peşinatı ne zaman ödemeliyim? TOKİ 500 bin konut peşinat

1+1 VE 2+1 TOKİ PEŞİNAT TUTARI NE KADAR?

  • İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak saptandı. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade seçeneği sunulacak.
  • 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat 220 bin TL.
  • 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak tespit edildi. Yüzde 10 peşinat 265 bin TL.
#Yaşam
