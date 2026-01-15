Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Ümit Buget

TOKİ kura çekimleri devam ediyor! Artvin'deki bin 20 konutun hak sahipleri belirlendi

Yüzyılın Konut Projesi Hak Sahiplerini Belirleme Kura Çekiliş Töreni, Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Artvin'de TOKİ kura çekimiyle bin 20 konutun hak sahipleri belirlendi. İşte detaylar...

TOKİ kura çekimleri devam ediyor! Artvin'deki bin 20 konutun hak sahipleri belirlendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
16:12
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
16:14

Artvin'de TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 1020 konut için hak sahipleri kura ile belirlendi.

TOKİ kura çekimleri devam ediyor! Artvin'deki bin 20 konutun hak sahipleri belirlendi


Yüzyılın Konut Projesi Hak Sahiplerini Belirleme Kura Çekiliş Töreni, Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Başvuru yapan vatandaşlar salonda yerini alırken, heyecan ve bekleyiş tüm salona hâkim oldu. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Artvin Millet Vekil Faruk Çelik, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende protokol konuşmaları yapıldı.

TOKİ kura çekimleri devam ediyor! Artvin'deki bin 20 konutun hak sahipleri belirlendi

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver "Ülkeye ve millete hizmet üretmek için gece gündüz çalışıyoruz. Afet bölgelerine yönelik verilen talimatlar bizlere rehberlik ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından ‘Son depremzede evine girmeden bize rahatlık yok' anlayışıyla çalıştık. Bu bilinçle 455 bin 500 konutu vaktinde tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Türkiye bir deprem ülkesidir. 2025 yılında ülkemizde hissedilen ve hissedilmeyen toplam 63 bin 252 deprem yaşandı. Depremle birlikte yaşamayı öğrenmek, depreme dirençli yapılar ve şehirler kurmak zorundayız.

TOKİ kura çekimleri devam ediyor! Artvin'deki bin 20 konutun hak sahipleri belirlendi

Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ediyor, sel ve yangın gibi afetlere karşı tedbirlerimizi artırıyoruz. 2000 yılı öncesinde yapılan yapıların betonunda, zemininde ve planlamasında ciddi sorunlar var. Bu yapıların tamamının dönüşmesi gerekiyor. Tüm zorluklara rağmen çalışmalarımız ülke genelinde kararlılıkla sürüyor. Bugün de 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin'e düşen 1020 konutun hak sahiplerini belirlemek için buradayız. Kurada adı çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin. Bu azimle 500 bin değil, milyonlarca konutu hayata geçirecek güce sahibiz" dedi.

TOKİ kura çekimleri devam ediyor! Artvin'deki bin 20 konutun hak sahipleri belirlendi


Artvin Valisi Turan Ergün ise, " 81 ilde hayata geçirilen 500 bin konut seferberliği, devletimizin sosyal devlet anlayışının en somut örneklerinden biridir. Bugün 1020 vatandaşımızın kendi yuvasına kavuşma yolunda önemli bir adım atılmıştır. Artvin, coğrafi yapısı ve iklim şartları itibarıyla konut üretiminin en zor olduğu illerden biridir. Ancak bu zorluklar hiçbir zaman hizmet irademizi zayıflatmadı. TOKİ eliyle bugüne kadar 586 konut tamamlandı, Seyitler bölgesinde ise 810 konutun yapımı devam ediyor" diye konuştu.

#Ekonomi
