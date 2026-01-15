Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ Rize kura çekimi sonucu sorgulama ekranı 2026! TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ Rize kura sonuçları isim listesi bugün İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından gündeme geldi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Rize'de inşa edilecek olan 2042 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Başvuru yapan 30 bin 627 vatandaş tarafından yakından takip edilen kura çekimleri canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. Kura çekiminin ardından ise Rize merkez, Kendirli, İkizdere, Kalkandere, Muradiye, Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Hemşin ve Pazar ilçelerinde inşa edilecek olan konutların hak sahiplerinin isim listesi açıklandı. Vatandaşların gündeminde TOKİ Rize kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı yer alıyor. Peki TOKİ Rize kura sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır, nasıl sorgulanır? İşte TOKİ Rize kura sonuçları sorgulama ekranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Rize kura çekimi sonucu sorgulama ekranı 2026! TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi yayımlandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 14:46

sonuçları sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ Rize kura çekimleri bugün saat 14.00'te İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Rize Merkez'de 850, Kendirli'de 40, Muradiye'de 50, ARdeşen'de 250, Çayeli'nde 250, Derepazarı'nda 40, Fındıklı'da 100, Güenysu'da 69, Hemşin'de 24, İkizdere'de 89, Kalkandere'de 80 ve Pazar ilçesinde ise 200 tane olmak üzere toplamda 2042 tane inşa edilecek olan konutun hak sahibi belli oldu. TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan kura çekimlerinin ardından TOKİ Rize kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı gündeme geldi. Peki TOKİ Rize kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden bakılır?

TOKİ Rize kura çekimi sonucu sorgulama ekranı 2026! TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Rize kura çekimleri bugün saat 14.00'a İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. TOKİ Rize kura çekimi henüz sona ermediği için isim listesi ise paylaşılmadı. Kura sonuçlarının sona ermesinin ardından isim listesi TOKİ'nin "evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonucları" adresinden öğrenilebilecek. Ayrıca vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan canlı yayını da takip ederek hak sahibi listesine erkenden erişim sağlayabilirler. TOKİ'nin canlı yayına ulaşmak için vatandaşların ilk önce kanala giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra "Canlı" bölümünden "500 BİN SOSYAL RİZE HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoya tıklayarak kura sonuçlarına erişim sağlayabilirler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BİM 16-23 Ocak aktüel ürünler yeni kataloğu 2026! Akıllı cep telefonu, televizyon, fincan seti, spor giyim ürünleri geliyor
TOKİ Rize kura çekimi sonucu sorgulama ekranı 2026! TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR, NASIL SORGULANIR?

TOKİ Rize kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden hak sahibi T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Ayrıca kura sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listeleri toplu olarak TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden de paylaşılıyor.

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Rize kura çekimi sonucu sorgulama ekranı 2026! TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ RİZE KONUTLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında konutların inşasına 2025 Kasım ayı itibarıyla başlandı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre konutlar 2027 Mart ayı itibarıyla teslim edilmeye başlanacak. Bu kapsamda TOKİ Rize konutlarının en erken 2027 Mart ayında teslim edilmesi bekleniyor.

TOKİ Rize kura çekimi sonucu sorgulama ekranı 2026! TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE RİZE'DE BAŞVURU YAĞDI

TOKi 500 bin sosyal konut projesine açıklanan bilgilere göre Rize'de 30 bin 627 vatandaş başvuru gerçekleştirdi. En çok başvuru 15 bin 336 ile Rize merkezde yapıldı. Rize merkezin hemen arkasından ise 3660 başvuru ile Çayeli ilçesinde gerçekleştirildi.

TOKİ Rize kura çekimi sonucu sorgulama ekranı 2026! TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında yapılan kura çekimleri il il gerçekleştiriliyor. Her haftanın başında o hafta kura çekimleri gerçekleştirilecek olan illerin tarihleri duyuruluyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu hafta kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller şöyle:

Erzurum - 17 Ocak 2026 Cumartesi - 11.00 - Necip Fazul Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu

Malatya - 17 Ocak 2026 Cumartesi - 12.00 - Kemal Sunal Konferans Salonu

Erzincan - 18 Ocak 2026 Pazar - 11.00 Müftülük Konferns Salonu

Trabzon - 21 Ocak 2026 Çarşamba - 11.00 - Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi

ETİKETLER
#konut
#rize
#toki
#kura
#Sosyalkonut
#500binkonut
#Tokİkurasonuçları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.