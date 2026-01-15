TOKİ Rize kura çekimi sonucu sorgulama ekranı 2026! TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ Rize kura sonuçları sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ Rize kura çekimleri bugün saat 14.00'te İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Rize Merkez'de 850, Kendirli'de 40, Muradiye'de 50, ARdeşen'de 250, Çayeli'nde 250, Derepazarı'nda 40, Fındıklı'da 100, Güenysu'da 69, Hemşin'de 24, İkizdere'de 89, Kalkandere'de 80 ve Pazar ilçesinde ise 200 tane olmak üzere toplamda 2042 tane inşa edilecek olan konutun hak sahibi belli oldu. TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan kura çekimlerinin ardından TOKİ Rize kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı gündeme geldi. Peki TOKİ Rize kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden bakılır?

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Rize kura çekimleri bugün saat 14.00'a İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. TOKİ Rize kura çekimi henüz sona ermediği için isim listesi ise paylaşılmadı. Kura sonuçlarının sona ermesinin ardından isim listesi TOKİ'nin "evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonucları" adresinden öğrenilebilecek. Ayrıca vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan canlı yayını da takip ederek hak sahibi listesine erkenden erişim sağlayabilirler. TOKİ'nin canlı yayına ulaşmak için vatandaşların ilk önce kanala giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra "Canlı" bölümünden "500 BİN SOSYAL KONUT RİZE HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoya tıklayarak kura sonuçlarına erişim sağlayabilirler.

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR, NASIL SORGULANIR?

TOKİ Rize kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden hak sahibi T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Ayrıca kura sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listeleri toplu olarak TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden de paylaşılıyor.

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ RİZE KONUTLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında konutların inşasına 2025 Kasım ayı itibarıyla başlandı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre konutlar 2027 Mart ayı itibarıyla teslim edilmeye başlanacak. Bu kapsamda TOKİ Rize konutlarının en erken 2027 Mart ayında teslim edilmesi bekleniyor.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE RİZE'DE BAŞVURU YAĞDI

TOKi 500 bin sosyal konut projesine açıklanan bilgilere göre Rize'de 30 bin 627 vatandaş başvuru gerçekleştirdi. En çok başvuru 15 bin 336 ile Rize merkezde yapıldı. Rize merkezin hemen arkasından ise 3660 başvuru ile Çayeli ilçesinde gerçekleştirildi.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında yapılan kura çekimleri il il gerçekleştiriliyor. Her haftanın başında o hafta kura çekimleri gerçekleştirilecek olan illerin tarihleri duyuruluyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu hafta kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller şöyle:

Erzurum - 17 Ocak 2026 Cumartesi - 11.00 - Necip Fazul Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu

Malatya - 17 Ocak 2026 Cumartesi - 12.00 - Kemal Sunal Konferans Salonu

Erzincan - 18 Ocak 2026 Pazar - 11.00 Müftülük Konferns Salonu

Trabzon - 21 Ocak 2026 Çarşamba - 11.00 - Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi