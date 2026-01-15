BİM 16-23 Ocak aktüel ürünler yeni kataloğu 2026! Akıllı cep telefonu, televizyon, fincan seti, spor giyim ürünleri geliyor

Kategoriler
BİM’de yepyeni haftanın aktüel indirimleri reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Elini hızlı tutmak isteyen BİM market müdavimleri, market şubelerinde uzun kuyruklar oluşturacak. 16 Ocak aktüel kataloğunda teknoloji ürünleri ve elektronik ev aletleri dikkat çekti. Hijyenik Boşaltma Özellikli Süpürge 5.490 TL, 450 Watt Doğrayıcı 1.350 TL, 8GB Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL, Gaming Mouse ve Mouse Pad 299 TL, Nevresim Seti 329 TL, Lastikli Çarşaf 199 TL, Katlanır Çocuk Küveti 579 TL, Katlanır Çamaşır Selesi 329 TL, Katlanır Su Kovası 219 TL, Kapaklı Servis Tabağı 299 TL’den raflarda olacak. BİM 23 Ocak cuma günü ise Dijital Pişirme Blender 1799 TL, Fermuarlı Eşofman üstü 489 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 16-23 Ocak aktüel kataloğu…
65 inç 4K HDR Google TV 29.500 TL
Kablosuz şarjlı dikey süpürge 4.990 TL
Toz torbalı elektrikli süpürge 5.490 TL
Cep telefonu (8 GB / 256 GB) 9.990 TL
Cep telefonu (6 GB / 128 GB) 6.990 TL
Tablet (8 GB RAM / 128 GB) 4.990 TL
Ekmek kızartma makinesi – 990 TL
Doğrayıcı (cam hazne) 1.350 TL
Filtre kahve makinesi 1.990 TL
Su ısıtıcısı (kettle) 1.190 TL
Şarjlı tüy toplayıcı 249 TL
Tüy toplama cihazı 149 TL
Gaming kulaklık 799 TL
Gaming klavye 549 TL
Retro oyun konsolu 749 TL
El oyun konsolu 475 TL
Gaming mouse pad (ışıklı) 275 TL
Gaming mouse + mouse pad seti – 299 TL
55 inç LED ekran (mekan tipi) 39.500 TL
No-frost buzdolabı (266 L) 15.900 TL
Çift kapılı buzdolabı 6.790 TL
Hava temizleyici & vantilatör (2-in-1) 4.990 TL
3D yazıcı 15.990 TL
Projeksiyon cihazı 2.990 TL
Otomatik eğimli koşu bandı 39.900 TL
Eğimli koşu bandı 23.900 TL
Ağırlık sehpası 5.790 TL
Mekik sehpası 4.950 TL
Spin bike (kondisyon bisikleti) 5.750 TL
256 GB Akıllı Cep Telefonu 13.490 TL
Fermuarlı Eşofman Üstü 489 TL
Sporcu Büstiyer 429 TL
Sporcu Tayt 379 TL
Spor Çanta 139 TL
Tüylü Ev Botu 239 TL