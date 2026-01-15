BİM 16-23 Ocak aktüel ürünler yeni kataloğu 2026! Akıllı cep telefonu, televizyon, fincan seti, spor giyim ürünleri geliyor

BİM’de yepyeni haftanın aktüel indirimleri reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Elini hızlı tutmak isteyen BİM market müdavimleri, market şubelerinde uzun kuyruklar oluşturacak. 16 Ocak aktüel kataloğunda teknoloji ürünleri ve elektronik ev aletleri dikkat çekti. Hijyenik Boşaltma Özellikli Süpürge 5.490 TL, 450 Watt Doğrayıcı 1.350 TL, 8GB Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL, Gaming Mouse ve Mouse Pad 299 TL, Nevresim Seti 329 TL, Lastikli Çarşaf 199 TL, Katlanır Çocuk Küveti 579 TL, Katlanır Çamaşır Selesi 329 TL, Katlanır Su Kovası 219 TL, Kapaklı Servis Tabağı 299 TL’den raflarda olacak. BİM 23 Ocak cuma günü ise Dijital Pişirme Blender 1799 TL, Fermuarlı Eşofman üstü 489 TL’den satılacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 16-23 Ocak aktüel kataloğu…

BİM 16 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

65 inç 4K HDR Google TV 29.500 TL

Kablosuz şarjlı dikey süpürge 4.990 TL

Toz torbalı elektrikli süpürge 5.490 TL

Cep telefonu (8 GB / 256 GB) 9.990 TL

Cep telefonu (6 GB / 128 GB) 6.990 TL

Tablet (8 GB RAM / 128 GB) 4.990 TL

Ekmek kızartma makinesi – 990 TL

Doğrayıcı (cam hazne) 1.350 TL

Filtre kahve makinesi 1.990 TL

Su ısıtıcısı (kettle) 1.190 TL

Şarjlı tüy toplayıcı 249 TL

Tüy toplama cihazı 149 TL

Gaming kulaklık 799 TL

Gaming klavye 549 TL

Retro oyun konsolu 749 TL

El oyun konsolu 475 TL

Gaming mouse pad (ışıklı) 275 TL

Gaming mouse + mouse pad seti – 299 TL

BİM 21 OCAK ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

55 inç LED ekran (mekan tipi) 39.500 TL

No-frost buzdolabı (266 L) 15.900 TL

Çift kapılı buzdolabı 6.790 TL

Hava temizleyici & vantilatör (2-in-1) 4.990 TL

3D yazıcı 15.990 TL

Projeksiyon cihazı 2.990 TL

Otomatik eğimli koşu bandı 39.900 TL

Eğimli koşu bandı 23.900 TL

Ağırlık sehpası 5.790 TL

Mekik sehpası 4.950 TL

Spin bike (kondisyon bisikleti) 5.750 TL

BİM 23 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

256 GB Akıllı Cep Telefonu 13.490 TL

Fermuarlı Eşofman Üstü 489 TL

Sporcu Büstiyer 429 TL

Sporcu Tayt 379 TL

Spor Çanta 139 TL

Tüylü Ev Botu 239 TL