Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Ödeme yaparken dikkat! IBAN dolandırıcıları bu yöntemi kullanıyor

Son dönemde IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarında ciddi artış yaşanırken, sahte fatura düzenleyerek ödeme talep eden dolandırıcılar hem bireysel tüketicileri hem de işletmeleri hedef alıyor. Peki vatandaş nasıl tedbir almalı? İşte detaylar...

Ödeme yaparken dikkat! IBAN dolandırıcıları bu yöntemi kullanıyor
15.01.2026
15.01.2026
saat ikonu 15:06

IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Özellikle göndererek ödeme talep eden dolandırıcılar, hem bireysel tüketicileri hem de işletmeleri hedef alıyor. E-fatura ve entegrasyon çözümleri alanında faaliyet gösteren BirFatura, artan şikayetler üzerine kamuoyunu uyardı.

Ödeme yaparken dikkat! IBAN dolandırıcıları bu yöntemi kullanıyor

BirFatura Genel Müdürü İbrahim Bayır, dolandırıcıların "fatura kesildi, ödeme bekleniyor" algısıyla hızlı hareket edilmesini hedeflediğini belirterek, "Gerçek bir ticari işlem izlenimi veren sahte faturalar hazırlanıyor. IBAN bilgisi paylaşılıyor, ödeme alındıktan sonra karşı tarafa ulaşılamıyor. Tüketici derneklerinin paylaştığı verilere göre dolandırıcılık vakalarının önemli bir bölümü sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Sosyal medya aracılığıyla ulaştırılan sahte teklifler ve faturalar, kısa sürede çok sayıda mağdur oluşturuyor. Hesaplar ise birkaç hafta içinde kapatılıyor" dedi.

Ödeme yaparken dikkat! IBAN dolandırıcıları bu yöntemi kullanıyor

'BU ÖDEME TALEPLERİ DİKKATE ALINMAMALI'

Bayır, fatura üzerinden yapılan IBAN dolandırıcılığına karşı temel kontrollerin hayati olduğunu vurgulayarak, "Gönderilen faturada mutlaka ticari unvan, vergi numarası ve iletişim bilgileri yer almalı. Sadece IBAN paylaşan, şirket bilgisi bulunmayan kişilerden gelen ödeme talepleri dikkate alınmamalı. Güvenli ödeme altyapıları, kayıtlı e-fatura sistemleri ve sanal POS çözümleri tercih edilmeli. Kısa yoldan ödeme almak cazip görünebilir ama güven kaybı telafisi zor bir netice doğurur. Fatura kesmek tek başına yeterli değil, önemli olan doğrulanabilir ve güvenli bir ödeme süreci sunmaktır" diye konuştu.

Ödeme yaparken dikkat! IBAN dolandırıcıları bu yöntemi kullanıyor

BirFatura'ya göre, güvenli ödeme ve doğru faturalama altyapısı kullanan işletmeler yalnızca dolandırıcılığı önlemekle kalmıyor, aynı zamanda markalarına duyulan güveni de kalıcı hale getiriyor.

