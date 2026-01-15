Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Murat Makas

Elindeki para dolusu poşeti çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Gaziantep'te yaşayan esnaf Hüseyin Ertürk bankada elindeki poşeti açınca şoke oldu. Ertürk, bir elinde çöp poşeti diğer elinde para poşetiyle evden çıktı. Yanlışlıkla çöp diye para poşetini atan Ertürk'ün yardımına belediye ekipleri koştu.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 13:56
|
15.01.2026
15.01.2026
saat ikonu 13:58

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde esnaf Hüseyin Ertürk bir elinde çöp poşeti diğer elinde ise 110 bin TL olan poşetle evden çıktı. Hüseyin Ertürk çöp yerine para dolu poşeti çöpe attı. Durumu fark etmeyen Hüseyin Ertürk, parayı yatırmak için gittiği banka elindeki poşeti açınca hayatının şokunu yaşadı. Poşette para yerine çöpleri gören Ertürk, hemen poşeti attığı çöp kovasının olduğu bölgeye tekrar gitti ama çöplerin toplandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Elindeki para dolusu poşeti çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

BELEDİYE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Ardından durum mahalle muhtarı vasıtasıyla Şehitkamil Belediyesi ekiplerine bildirildi. Hemen harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çöplerin toplandığı alanda didik didik arama yaparken içerisinde 110 bin TL olan poşeti buldu. Bulunan para ise sahibi Hüseyin Ertürk'e tastamam teslim edildi. Yapması gereken önemli ödemeleri olduğunu ve bu nedenle büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Ertürk, parayı bularak rahat nefes almasını sağlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.

"ÇÖP YERİNE PARA DOLU POŞETİ ÇÖPE ATMIŞIM"

Çöp yerine elindeki para dolu poşeti çöp kutusuna attığını ve durumu bankada fark ettiğini söyleyen esnaf Hüseyin Ertürk, "Sabah erken evden çıktım. Elimde çöp poşeti ve para dolu poşet vardı. O anki dalgınlıkla çöp yerine para dolu poşeti çöpe atmışım. Sonrasında parayı yatırmak için bankaya gittiğimde elimdeki poşeti açınca içinden çöp çıktı. Hemen taksiye binip tekrar çöpü attığım yere geldim ve çöp kutusuna baktım ama belediye ekipleri çöpü toplamıştı. Hemen muhtarın yanına gittim ve durumu belediyeye bildirdik. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bütün imkanları seferber ederek para dolu poşetimizi buldu. Poşetin içerisinde 110 bin TL param vardı. Paramı bulan belediye ekiplerinin hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Elindeki para dolusu poşeti çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

PARA BULUNDU

Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erol Karakoyunlu ise kaybeden parayı eksiksiz sahibine telim ettiklerini söyleyerek, "Vatandaşımız çöpe çöp yerine yanlışlıkla içerisinde para dolu poşeti atmış. Durum bize iletildiğinde hemen aracı tespit ederek harekete geçtik. Çöp arabasını boşalttıktan sonra yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından para dolu poşeti bularak sahibine teslim ettik. Vatandaşımız parasını kaybedince şok geçirmişti ama biz parayı bulup teslim edince büyük bir mutluluk yaşadı.

#Yaşam
