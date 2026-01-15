Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Arkadaşına acıyıp evine aldı! Başına öyle bir şey geldi ki: 'Ne yapacağımı şaşırdım'

Antalya'da yaşayan Tarık Bakır'ın başına gelenler duyanları şoke etti. Anneannesi ile birlikte sokakta kalan 20 yıllık arkadaşına evini açan Bakır, bir sabah uyandığında neye uğradığını şaşırdı. Bakır'ın arkadaşı elektrikli bisiklet ve elektronik eşyaları alarak sırra kadem bastı. Anneannesini ise evde bırakması şoke etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 13:04

Antalya'nın Kepez ilçesinde Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Tarık Bakır, 20 yıldır tanıdığı arkadaşı Ümit B. ile 87 yaşındaki Alzheimer hastası anneannesinin sokakta kaldığını öğrenince yüreği sızladı. Duruma üzülen Bakır, arkadaşı ve anneannesine evinin kapılarını açtı. Ümit B. ve anneannesi burada 20 gün boyunca kaldı fakat Bakır bir sabah uyandığında neye uğradığını şaşırdı. Ümit B., Bakır'a anneannesi ile ilgili şehir merkezinde halletmesi gereken işleri olduğunu söyleyerek evden çıktı ama bir daha geri dönmedi. Anneannesini Tarık Bakır'ın evinde bırakan Ümit B., bisikleti yanı sıra evde bulunan bazı elektronik eşyaları da alarak sırra kadem bastı.

Arkadaşına acıyıp evine aldı! Başına öyle bir şey geldi ki: 'Ne yapacağımı şaşırdım'

ANNEANNESİNİ ARKADAŞINA BIRAKTI

Gırtlak kanseri olduğunu ve yüzde 87 engelli raporu bulunduğunu belirten Tarık Bakır, yaklaşık bir haftadır arkadaşına ulaşamadığını geride bıraktığı Alzheimer hastası yaşlı kadının bakımını üstlendiğini ancak bakmakta zorlandığını söyledi. Karakola giderek arkadaşı Ümit B. hakkında şikâyette bulunan Bakır, terk edilerek mağdur edilen yaşlı kadının durumu için gerekli kişilerin ve yetkililerin yardımını beklediğini belirterek, "Ümit 20 senedir tanıdığım bir insan, anneannesi ile birlikte sokakta kaldıklarını söyledi. Ben de yardımcı olmak için evimi açtım. Sokaktaki mağduriyetleri ortada kalksın arkadaşımda anneannesini mağdur etmesin diye elektrikli bisikletimin anahtarını verdim. İşlerinin güçlerinin olduğunu söyledi, bir an önce halletsin, teyzenin yanına gelsin diye. Arkadaş evdeki elektronik eşyaları da elektrikli bisikleti alıp kayıplara karıştı" dedi.

Arkadaşına acıyıp evine aldı! Başına öyle bir şey geldi ki: 'Ne yapacağımı şaşırdım'

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Anneannesini de bırakarak ortadan kaybolan ve kendisine ulaşılamayan Ümit B. hakkında karakola giderek şikayetçi olduğunu söyleyen Bakır, "Döner diye birkaç gün bekledim. Ama teyzemizin Alzheimer hastalığı var, mağdur bir vaziyette. Ailesinden de kimse sahip çıkmıyor biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz, ama yetkililerinden ya da ailesinden bu haberi duyan birileri teyzemize sahip çıksın. Bizim bakabileceğimiz sınırlı, çünkü ben de yüzde 87 engelliyim, gırtlak kanseriyim. Benimde kendi mağduriyetlerim var ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım, ama yapabileceğim şeyler kısıtlı. Teyzenin gerçekten güzel bir bakıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Arkadaşına acıyıp evine aldı! Başına öyle bir şey geldi ki: 'Ne yapacağımı şaşırdım'

"YAŞLI KADININ CİDDİ BAKIMA İHTİYACI VAR"

Arkadaşının bir hafta önce gitmesinin ardından yaşlı kadının ihtiyaçları ile kendisinin ve annesinin ilgilendiğini söyleyen Bakır, "Torunu bırakıp gittiğinden bu yana 6-7 gündür biz bakmak durumundayız. Sabah akşam biz yemeğini getiriyoruz, ama ne kadar bakabiliriz. Sonuçta bu kadın Alzheimer hastası ve evde tek başına kalmak durumunda kalıyor. Evde elektrikli soba var kendini yakacak, başına bir iş gelecek diye korkuyoruz. Bu kadının düzenli olarak kullandığı ilaçları var mı, yok mu bilmiyoruz. Ciddi bir bakım ihtiyacı var, bu da bizim elimizden gelmiyor şu an" şeklinde konuştu.

Arkadaşına acıyıp evine aldı! Başına öyle bir şey geldi ki: 'Ne yapacağımı şaşırdım'

Öte yandan, Tarık Bakır'ın elektrikli bisikletinin polis ekipleri tarafından bulunarak teslim edilirken, anneannesini arkadaşının evinde bırakarak kayıplara karışan Ümit B.'yi arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta çifte zam geliyor! Önce benzin, sonra motorin vuracak
ABD, İran'a saldırır mı? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.