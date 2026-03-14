Arabada multimedya kullanımı yasak mı? Yeni uyarı geldi! Kritik noktaya dikkat

Trafik kanununda bu yıl yürürlüğe giren yeni düzenlemelere ilişkin vatandaşların kafası oldukça karıştık. Yeni düzenlemelerle birlikte vatandaşlar "Multimedya yasak mı?" "APP plaka yasak mı?" gibi soruları araştırmaya başladı. Yanlış bilgiler peş peşe yayılınca sektör temsilcileri vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, görüşü engellemeyen ve orijinal teybin yerine takılan multimedya sistemlerinin yasak kapsamında olmadığı belirtildi. İşte detaylar...

GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 16:01

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun ile trafikte köklü değişikliklere gidildi. Cezalar arttırıldı, trafikte vatandaşların canını tehlikeye atabilecek her türlü noktaya müdahale edildi. Yeni düzenleme ile birlikte vatandaşların kafasında da birçok soru işareti oluştu. ve multimedya yasağı sürücülerin kafasını karıştırdı. APP plaka değişimi için şoförler odaları dolup taşarken, multimedya sistemlerindeki muamma da yavaş yavaş belli olmaya başladı. "Multimedya yasak mı?" sorusunu araştıran vatandaşlara sektör temsilcilerinden uyarı geldi.

YASAK ÇERÇEVELERİ BELLİ OLDU

Yetkililer ve sektör temsilcilerine göre yasaklanan sistemler, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen ve görüş alanını kısıtlayan ekipmanlardan oluşuyor.

Buna göre;

Torpido üzerine sonradan monte edilen ve sürücünün görüşünü engelleyebilen ekranlar

Çakmak girişine takılarak kullanılan taşınabilir multimedya cihazları yeni düzenleme kapsamında yasaklı aksesuarlar arasında yer alıyor.

ÖLÇÜT: GÖRÜŞÜ ETKİLEMEMEK

Sektör temsilcileri, aracın orijinal teybinin yerine takılan ve aynı ölçülerde monte edilen multimedya ekranların ise yasak kapsamında olmadığını belirtiyor. Bu tür sistemlerin araç içi tasarıma uygun şekilde yerleştirildiği ve sürüş sırasında görüşü etkilemediği ifade ediliyor.

Bu nedenle birçok sürücünün yanlış bilgi nedeniyle araçlarındaki sistemi söktürdüğü, oysa yönetmeliğe uygun ekranların kullanılmaya devam edilebileceği vurgulanıyor.

YASAK ÇERÇEVESİNDEKİ DEĞİŞİMLERE AĞIR CEZALAR

1 Nisan itibarıyla yapılacak trafik denetimlerinde yönetmeliğe aykırı şekilde kullanılan multimedya ekranlarının tespit edilmesi halinde sürücülere 21 bin TL para cezası uygulanacak.

Ayrıca mevzuata uygun olmayan aksesuar bulunan araçların 30 gün süreyle trafikten men edileceği belirtiliyor. Yetkililer, sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için araçlarındaki aksesuarların yönetmeliğe uygun olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
Buzu testere ile kesip dalış yaptılar! Nefes kesen anlar kamerada
Enerji hattında kırmızı alarm: Petrol yeniden 100 doların üstünde
