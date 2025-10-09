Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kimyasal döküp ateşe verdiler! Yüz binlerce hayvan telef oldu

Hollanda'da yer alan Almere şehrinde bir arıcının 10 arı kovanı kundaklandı. Yaşanan olay sonrası yaklaşık yarım milyon arı telef oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kimyasal döküp ateşe verdiler! Yüz binlerce hayvan telef oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 17:03

'nın Almere şehrinde yaşayan arıcı Harold Stringer, her birinde yaklaşık 40 ila 60 bin arının bulunduğu 10 arı kovanının kundaklandığını açıkladı.

Stringer, polislerin kendisine kovanların yanıcı bir madde kullanılarak bile isteye ateşe verildiğini söylediğini aktardı.

Arılarından neredeyse hiçbirinin kurtulamadığını kaydeden Stringer, yangında yaklaşık yarım milyon arısının telef olduğunu kaydetti.

Kimyasal döküp ateşe verdiler! Yüz binlerce hayvan telef oldu

YÜZLERCE ARI TÜRÜ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Bu arada polis, 7 Ekim'de yaşanan kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medyada yangına ilişkin fotoğraflar paylaşan polis, tanıkların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Hollanda hükümetine göre ülkedeki 360 arı türünün yarısından fazlası, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Battaniyeye sarılı ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Bakın içinden ne çıktı
Arılar bir şehri istila etti, esnaf kepenk kapattı!
ETİKETLER
#yangın
#hollanda
#Arı Kundaklama
#Arı Ölümleri
#Almere
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.