Kimyasal döküp ateşe verdiler! Yüz binlerce hayvan telef oldu

Hollanda'nın Almere şehrinde yaşayan arıcı Harold Stringer, her birinde yaklaşık 40 ila 60 bin arının bulunduğu 10 arı kovanının kundaklandığını açıkladı.

Stringer, polislerin kendisine kovanların yanıcı bir madde kullanılarak bile isteye ateşe verildiğini söylediğini aktardı.

Arılarından neredeyse hiçbirinin kurtulamadığını kaydeden Stringer, yangında yaklaşık yarım milyon arısının telef olduğunu kaydetti.

YÜZLERCE ARI TÜRÜ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Bu arada polis, 7 Ekim'de yaşanan kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medyada yangına ilişkin fotoğraflar paylaşan polis, tanıkların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Hollanda hükümetine göre ülkedeki 360 arı türünün yarısından fazlası, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.