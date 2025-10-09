Menü Kapat
17°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 LGS ne zaman yapılacak? Liseye Geçiş Sınavı takvimi

MEB tarafından organize edilen ve 8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş yapmak için katılım gösterdiği LGS’de 2026 takvimi merak ediliyor. Sınav süreci başlayan öğrenciler, LGS müracaat ve sınav tarihini araştırmaya başladı.

başvuru ile sınav zamanları, 2026 yılında liseye adım atacak binlerce 8. sınıf öğrencisi ve veli tarafından yakından izleniyor.

tarafından duyurulacak LGS takvimiyle, hem başvuru dönemi hem de kesinleşecek.

2026 LGS NE ZAMAN?

2026 LGS sınav zamanı henüz açıklanmadı.

Sınavın her sene olduğu gibi bu yıl da Haziran ayında yapılması öngörülüyor.

Bu yıl okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak olup sınavın bu tarihten önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.

LGS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav tarihi gibi LGS müracaat tarihleri de şu anda belirlenmedi.

LGS kapsamında 15 Haziran 2025’te yapılan merkezi sınav başvuruları, 2 ile 11 Nisan tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl da müracaatların Nisan ayında yapılması bekleniyor.

2026 LGS hangi ayda yapılacak?
LGS’nin her yıl olduğu gibi bu kez de Haziran ayında düzenlenmesi bekleniyor. Okullar 26 Haziran 2026’da kapanacağı için sınavın bu tarihten önce yapılması planlanıyor.
#meb
#başvuru tarihi
#sınav tarihi
#Lgs
#Lgs 2026
#Aktüel
