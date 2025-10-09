2026 LGS ne zaman yapılacak? Liseye Geçiş Sınavı takvimi

LGS başvuru ile sınav zamanları, 2026 yılında liseye adım atacak binlerce 8. sınıf öğrencisi ve veli tarafından yakından izleniyor.

MEB tarafından duyurulacak LGS takvimiyle, hem başvuru dönemi hem de sınav tarihi kesinleşecek.

2026 LGS NE ZAMAN?

2026 LGS sınav zamanı henüz açıklanmadı.

Sınavın her sene olduğu gibi bu yıl da Haziran ayında yapılması öngörülüyor.

Bu yıl okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak olup sınavın bu tarihten önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.

LGS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav tarihi gibi LGS müracaat tarihleri de şu anda belirlenmedi.

LGS kapsamında 15 Haziran 2025’te yapılan merkezi sınav başvuruları, 2 ile 11 Nisan tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yıl da müracaatların Nisan ayında yapılması bekleniyor.