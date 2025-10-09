Ordu'daki trafik kazasında 3 öğrenci yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 öğrenci yaralandı. Kaza, Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman G. idaresindeki otomobil, önündeki araçları sollamaya çalıştığı sırada park etmeye çalışan Kamil K. yönetimindeki otomobile çarptı.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çarpışmanın etkisiyle Osman G. idaresindeki otomobil içerisinde bulunan ve özel okul öğrencileri olduğu öğrenilen M.Y.S, E.M.S. ile B.K. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.