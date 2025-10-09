Menü Kapat
 Baran Aksoy

Feci kazada hayatını kaybetmişti! 14 yaşındaki Ahmet'in son görüntüleri yürekleri dağladı

Sakarya'da bisikletiyle ilerlediği esnada bir cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Civelek, bugün defnedildi. Civelek'in birkaç saat önce katıldığı yayla şenliğinde eğlendiği görüntüler yürekleri dağladı.

Feci kazada hayatını kaybetmişti! 14 yaşındaki Ahmet'in son görüntüleri yürekleri dağladı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 14:12
|
09.10.2025
09.10.2025
saat ikonu 14:12

'nın ilçesinde 5 Ekim tarihinde meydana gelen kazada; E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cip, bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki Ahmet Civelek'e çarptı.

Feci kazada hayatını kaybetmişti! 14 yaşındaki Ahmet'in son görüntüleri yürekleri dağladı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Civelek, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybetmişti! 14 yaşındaki Ahmet'in son görüntüleri yürekleri dağladı

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından cip sürücüsü E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Hayatını kaybeden Ahmet Civelek, kazadan bir gün sonra öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuncaorman Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Feci kazada hayatını kaybetmişti! 14 yaşındaki Ahmet'in son görüntüleri yürekleri dağladı

SON GÖRÜNTÜSÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan, Ahmet Civelek'in kazadan saatler önce yayla şenliğinde eğlendiği, horon teptiği neşeli hallerinin yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

ETİKETLER
#kaza
#tutuklama
#sakarya
#hendek
#yaş
#/
#Yaşam
