17°
Yaşam
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

Ormanda gezerken göktaşı buldu! "Doğaya bakışım değişti"

Karabük’te mantar toplamak için ormana giden Şenol Diktepe, gezerken göktaşı buldu. Göktaşını buldukan sonra doğaya bakışının değiştiğini söyleyen Şenol Diktepe, "Göktaşı keşfinden sonra doğaya bakışım da değişti" dedi.

Ormanda gezerken göktaşı buldu!
Eskipazar’a bağlı Haslı köyü Yaplan Mahallesi'nde mantar toplamak için ormanlık alana çıkan Şenol Diktepe, dinlenirken çevredeki taşlar arasında rengi ve yapısıyla dikkat çeken bir taş fark etti.

Ormanda gezerken göktaşı buldu! "Doğaya bakışım değişti"

250 GRAM AĞIRLIĞINDA GÖKTAŞI BULDU

Diğerlerinden daha ağır olan taşı yanına alan Diktepe, Üniversitesi'ne götürerek uzmanlara inceletti. Üniversitede görevli bir profesörün yaptığı analiz sonucunda, yaklaşık 250 gram ağırlığındaki taşın olduğu belirlendi.

Ormanda gezerken göktaşı buldu! "Doğaya bakışım değişti"

"ŞÜKÜRLER OLSUN TAŞIMIZI BULDUK"

Göktaşı bulmanın sevincini yaşayan Diktepe, "Yanımda dikkatimi çeken bir taş vardı. Diğerlerinden çok farklıydı ve oldukça ağırdı. Merak edip yanıma aldım. Hocamız incelediğinde taşı olduğunu söyleyince çok sevindik. Şükürler olsun taşımızı bulduk" dedi.

Ormanda gezerken göktaşı buldu! "Doğaya bakışım değişti"

"MERAKLISINA VEREBİLİRİZ"

Taşın içindeki metallere dair detaylı analiz yapılması gerektiğini belirten Diktepe, köylerinin 1700 rakımda olduğunu ve göktaşlarının genellikle yüksek alanlara düştüğünü söyledi. Diktepe, göktaşını meraklısına verebileceğini de belirtti. Göktaşı haberinin yayılmaması için ilk etapta sadece yakın çevresiyle paylaştığını ifade eden Diktepe, köyde gereksiz kalabalık oluşmasını istemediğini belirterek, "Böyle durumlarda onlarca kişi ormana girip çevreye zarar verebiliyor. Bu yüzden ilk başta paylaşmadım. Göktaşı keşfinden sonra doğaya bakışım da değişti. Köyüme her geldiğimde gözüm artık hep taşlarda. Altına üstüne bakmadan duramıyorum" diye konuştu.

