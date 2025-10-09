İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kategoriler
İstanbul
23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. Son olarak hissedilen deprem yine silivri açıklarında meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
https://x.com/DepremDairesi/status/1976236486144963014
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Sarsıntı özellikle Anadolu yakasında yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi.
https://x.com/Kandilli_info/status/1976236961154138314