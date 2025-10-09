Karşılaştığı ayıyla sohbeti gündem oldu 'Selamın aleyküm kanka, cips vereyim mi?'

Bolu'da bir vatandaş, ormanlık alanda karşılaştığı ayıya seslendiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vatandaşın "Selamın aleyküm kanka, cips vereyim mi?" sözleri izleyenleri gülümsetti.





Bolu'nun yüksek kesimlerinde bulunan Düvenlik Yaylası mevkiinden aracıyla geçen bir vatandaş, ormanlık alanda gezerken bir ayıyla karşılaştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, ayıya "Selamın aleyküm kanka, cips vereyim mi?" diyerek seslendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Vatandaşın seslenişi üzerine ayı, bir süre hareketsiz kalarak kendisine bakan kişiyi izledi. Ardından ayı yavaşça ormanın içlerine doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenerek beğeni topladı.