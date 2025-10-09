Kars’ta nadir görülen ormanların hayaleti vaşak görüntülendi!

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakurt bölgesinde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, yol kenarında nadir görülen bir Anadolu vaşağıyla karşılaştı. Vatandaşın dikkati sayesinde fark edilen vaşak, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında nadiren gözlemlenebilen yaban kedisinin görüntülenmesi, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması adına sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi. Doğaya uyumlu kürkü sayesinde kayalıklar arasında güçlükle fark edilen vaşak, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

